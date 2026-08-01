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शेयर बाजार की ट्रेडिंग टाइमिंग में बड़ा बदलाव, निवेशकों के लिए जानना जरूरी

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • भारतीय शेयर बाजार में 3 अगस्त 2026 से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है
  • इसके साथ ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट की ट्रेडिंग अवधि 10 मिनट बढ़ाकर शाम 3:40 बजे तक कर दी गई है
शेयर बाजार की ट्रेडिंग टाइमिंग में बड़ा बदलाव, निवेशकों के लिए जानना जरूरी
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट की ट्रेडिंग अवधि में बदलाव

अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, 3 अगस्त 2026 से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) योग्य फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) स्टॉक्स के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) शुरू करेंगे, जिससे क्लोजिंग प्राइस तय करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। इसके साथ ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट की ट्रेडिंग अवधि 10 मिनट बढ़ाकर शाम 3:40 बजे तक कर दी जाएगी।

इस फैसले से ट्रेडर्स को अपने खुले सौदों की हेजिंग, इंट्राडे पोजिशन बंद करने, एक्सपायरी डे की अस्थिरता संभालने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, क्लोजिंग ऑक्शन के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करने का अतिरिक्त समय भी होगा।

निवेशकों को ये जानना है जरूरी

नई व्यवस्था के तहत अब सभी शेयरों का बाजार एक ही समय पर बंद नहीं होगा। अगर आप गैर-F&O शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं तो पहले की तरह ही टाइमिंग है। कहने का मतलब है कि सामान्य ट्रेडिंग 3:30 बजे तक चलेगी। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शेयरों में नियमित ट्रेडिंग 3:15 बजे तक होगी, जिसके बाद 3:35 बजे तक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चलेगा।

दूसरी ओर, स्टॉक और इंडेक्स F&O की ट्रेडिंग 3:40 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद 3:50 से 4:00 बजे तक पोस्ट-क्लोज सेशन होगा। इसका मतलब है कि मार्केट के अलग-अलग सेगमेंट में ट्रेड करने वाले निवेशकों को क्लोजिंग के अलग-अलग शेड्यूल का पालन करना होगा। नई व्यवस्था में सभी खरीद और बिक्री के ऑर्डर एक साथ जुटाए जाएंगे और एक सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस पर उनका मिलान होगा।

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यही कीमत उस दिन का आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस मानी जाएगी। बता दें कि अब तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शेयरों का क्लोजिंग प्राइस अंतिम ट्रेडिंग अवधि के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) के आधार पर तय होता था।

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जेरोधा के को-फाउंडर क्या बोले?

जेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने कहा कि नया सिस्टम प्राइस डिस्कवरी (कीमत तय करने की प्रक्रिया) को बेहतर बना सकता है और बड़े ट्रेड को ज्यादा कुशलता से पूरा करने में मदद कर सकता है। नई व्यवस्था से इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब बड़े ऑर्डर एक ही कीमत पर निष्पादित होंगे, जिससे ट्रैकिंग एरर कम होगी और क्लोजिंग प्राइस के साथ छेड़छाड़ की संभावना भी घटेगी।

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है?

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो शेयर बाजार में चलने वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसमें खरीदार और विक्रेता भविष्य की एक तय तारीख पर किसी संपत्ति (जैसे शेयर, इंडेक्स या कमोडिटी) को एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का समझौता करते हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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