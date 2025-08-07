stock market snubbed trump tariff tsunami was expected शेयर बाजार ने ट्रंप टैरिफ को दिखाया ठेंगा, सुनामी की थी आशंका, Business Hindi News - Hindustan
शेयर बाजार ने ट्रंप टैरिफ को दिखाया ठेंगा, सुनामी की थी आशंका

Stock Market Updates: भारत पर ट्रंप के टैरिफ बम का असर उतना नहीं दिखा, जितने की आशंका जताई जा रही थी। सुनामी की आशंका थी, लेकिन दो-चार बूंदें ही गिर रही हैं। घरेलू शेयर मार्केट ने ट्रंप टैरिफ को आज एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:02 AM
Stock Market Updates: भारत पर ट्रंप के टैरिफ बम का असर उतना नहीं दिखा, जितने की आशंका जताई जा रही थी। सुनामी की आशंका थी, लेकिन दो-चार बूंदें ही गिर रही हैं। घरेलू शेयर मार्केट ने ट्रंप टैरिफ को आज एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स महज 282 अंकों की गिरावट के साथ 80282 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 110 अंकों के नुकसान के साथ 24464 पर खुला। साढ़े नौ बजे तक यह गिरावट भी कम हो गई। सेंसेक्स 159 अंक नीचे 80384 पर था और निफ्टी 44 अंक नीचे 80529 पर।

बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ में 25 फीसदी की भारी बढ़ोतरी कर इसे 50 फीसदी कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को इसका ऐलान किया। यह टैरिफ भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण थोपा गया है। इसके तहत 30 जुलाई को घोषित 25 फीसदी शुल्क सात अगस्त से ही प्रभावी होगा, जबकि नया अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। इस आदेश के बाद कुछ छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50% हो जाएगा।

इंडेक्स वाइज क्या हैं हाल

सुबह साढ़े नौ बजे के करीब NIFTY 50 में महज -0.23 प्रतिशत की गिरावट थी। जबकि, NIFTY NEXT 50 में 0.12 प्रतिशत की बढ़त थी। बैंक निफ्टी 0.27 प्रतिशत नीचे ट्रेड कर रहा था। हालांकि, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.30 पर्सेंट की गिरावट थी। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.12 पर्सेंट की तेजी थी। जबकि, स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट था।

सेक्टोरल इंडेक्स में टॉप पर निफ्टी मीडिया था, जिसमें 1.41 पर्सेंट की उछाल थी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी 0.52 पर्सेंट की उछाल थी। निफ्टी आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स भी हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे। पीएसयू बैंक में 0.13 और रियल्टी इंडेक्स में 0.18 पर्सेंट की बढ़त थी। हेल्थ केयर भी ग्रीन था। ऑयल एंड गैस इंडेक्स पर दबाव था।

निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स

निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में हीरो मोटर्स, ट्रेट, विप्रो, आईटीसी और नेस्ले इंडिया के शेयर थे। जबकि, टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, इटर्नल, कोटक बैंक, अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज। इनमें 0.76 से 1.49 पर्सेंट तक की गिरावट थी।

एनएसई पर आम दिनों जैसा कारोबार

एनएसई पर आज आम दिनों जैसा ही ट्रेंड दिख रहा है। कुल 2584 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं और इनमें 1094 बढ़त पर है। जबकि, 1423 में गिरावट है और 67 में कोई हलचल नहीं है। इस बीच 24 स्टॉक्स 52 हफ्ते के हाई और 58 लो पर हैं। 27 स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा है और 31 में लोअर सर्किट।

