2 अक्टूबर को शेयर बाजार मे ट्रेडिंग होगी या नहीं, निवेशकों के लिए जानना जरूरी

अक्टूबर का महीना शेयर बाजार निवेशकों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई ट्रेडिंग सेशन त्योहारों के चलते प्रभावित होंगे। सबसे पहले 2 अक्टूबर यानी गुरुवार को देशभर के शेयर बाजार बंद रहेंगे। इस दिन गांधी जयंती और दशहरा एक साथ पड़ने के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों ही इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी सेगमेंट में कारोबार पूरी तरह से ठप रहेगा। इसके साथ ही, यह हफ्ता छुट्टियों के चलते छोटा ट्रेडिंग हफ्ता साबित होगा। अब 3 अक्टूबर यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में एक बार फिर से हलचल शुरू होगी।

अक्टूबर में कब-कब बंद रहेगा बाजार अक्टूबर 2025 में शेयर बाजारों में कुल 11 दिन छुट्टी रहेगी, जिसमें नियमित वीकेंड के अलावा तीन प्रमुख ट्रेडिंग हॉलिडे भी शामिल हैं। आधिकारिक कैलेंडर के मुताबिक, शेयर बाजार 2 अक्टूबर के बाद 21 और 22 अक्टूबर को भी बंद रहेंगे। 21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन के अवसर पर कारोबार नहीं होगा, जबकि 22 अक्टूबर को बलीप्रतिपदा के मौके पर भी बाजार में लेन-देन नहीं किया जाएगा। दोनों दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट भी बंद रहेंगे।

दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन हालांकि, दिवाली पर परंपरागत रूप से ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ का आयोजन किया जाएगा। NSE और BSE ने 22 सितंबर को जारी सर्कुलर में बताया कि इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को आयोजित होगी। यह खास सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा। निवेशकों को अपने सौदों में बदलाव की सुविधा 2:55 बजे तक मिलेगी। इस प्रतीकात्मक सत्र के दौरान किए गए सभी सौदे सामान्य सेटलमेंट नियमों के दायरे में रहेंगे। परंपरा के मुताबिक, इस विशेष सत्र को नए निवेश और नए संकल्प की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है, और यही कारण है कि इस दौरान रिटेल निवेशकों, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बड़ी संस्थाओं की ओर से जोरदार भागीदारी देखने को मिलती है।