पस्त बाजार में भी 18% उछला यह शेयर, पावर सेक्टर से जुड़ी है कंपनी

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 03:36 PM
Star delta transformers share: भारतीय शेयर बाजार पर ट्रंप टैरिफ का असर दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में ही भारी बिकवाली है। इस माहौल के बीच हैवी विद्युत उपकरण कंपनी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स के शेयरों में गुरुवार को बंपर उछाल आया। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 18 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर बीएसई पर ₹680 प्रति शेयर पर पहुंच गया। इसके कुछ ही देर बाद शेयर में मुनाफावसूली आई और भाव 590.10 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि, कारोबार के आखिरी मिनटों में शेयर करीब 12 पर्सेंट बढ़कर 640 रुपये पर था। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ही लगातार बिकवाली मोड में नजर आ रहे हैं।

शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम मूल्य ₹1295 प्रति शेयर और 52-सप्ताह का निम्नतम ₹482.05 रहा। एक साल में, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स के शेयरों में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सेंसेक्स में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है।

क्यों आई है तेजी

स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स द्वारा ₹236.69 करोड़ के ऑर्डर मिलने के बाद निवेशकों ने शेयर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई गई। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा- ये ऑर्डर सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। कंपनी का इनमें कोई हित नहीं है। कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और समय के साथ ट्रांसफार्मरों की लीडिंग कंपनी बन गई है।

कंपनी के तिमाही नतीजे

पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तिमाही में परिचालन से राजस्व घटकर ₹30.23 करोड़ रह गया, जो एक वर्ष पहले के ₹34.64 करोड़ से 12.7 प्रतिशत कम है। वहीं, मुनाफा 11.1 प्रतिशत घटकर ₹3.03 करोड़ रह गया। कंपनी की बात करें तो 2016 में वजूद में आई। यह कंपनी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स बिजली और वितरण ट्रांसफॉर्मरों के साथ-साथ मोबाइल मिनी सबस्टेशनों के पुनर्निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग में संलग्न है। कंपनी पोल, वितरण और वीटी ट्रांसफॉर्मरों का पुनर्निर्माण करती है।

