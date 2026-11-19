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Stock market news: बीते बुधवार की गिरावट के बाद गुरुवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार रिकवरी के ट्रैक पर दौड़ पड़ा। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेजी के कारण निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 989.94 अंक चढ़कर 83,021.75 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी-50 सूचकांक 286.35 अंक ऊपर 25,514.30 अंक पर ठहरा। आइए जान लेते हैं कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है।

ऑटो शेयरों में तेजी मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े ऑटो शेयरों में तेजी ने बाजार को मजबूती दी। इसके चलते निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 4% उछलकर सेक्टरों में सबसे आगे रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में भी 3% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी के पीछे तांबा, एल्युमीनियम और दूसरी धातुओं की कीमतों में गिरावट अहम वजह रही। इन धातुओं के दाम कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी से बाजार में तेजी आई। विदेशी निवेशकों ने बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में 5,867 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। इसके साथ ही नवंबर में उनकी कुल खरीदारी 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। इससे रिटेल निवेशकों का भी एक बार फिर बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। बता दें कि पहली बार किसी एक महीने में विदेशी निवेशकों ने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी की है। अहम है कि साल 2026 के शुरुआती 10 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 2.95 लाख करोड़ रुपये निकाले थे।

-कच्चे तेल की कीमतें करीब 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। कीमतों में फिलहाल ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होने से निवेशकों को राहत मिली है। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ APEC शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक भी निवेशकों की नजर में है।

-विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी से भारतीय रुपये को भी सहारा मिला है। गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 93.34 के आसपास रहा, जो करीब सात महीने का उच्च स्तर है।