रिकवरी के ट्रैक पर दौड़ा शेयर बाजार, 5 लाख करोड़ रुपये का फायदा, तेजी के क्या हैं बड़े कारण?
मुख्य बातें
- गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेजी के कारण निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ
- विदेशी निवेशकों ने बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में 5,867 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी
- इसके साथ ही नवंबर में उनकी कुल खरीदारी 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई
Stock market news: बीते बुधवार की गिरावट के बाद गुरुवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार रिकवरी के ट्रैक पर दौड़ पड़ा। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेजी के कारण निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 989.94 अंक चढ़कर 83,021.75 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी-50 सूचकांक 286.35 अंक ऊपर 25,514.30 अंक पर ठहरा। आइए जान लेते हैं कि बाजार में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है।
ऑटो शेयरों में तेजी
मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े ऑटो शेयरों में तेजी ने बाजार को मजबूती दी। इसके चलते निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 4% उछलकर सेक्टरों में सबसे आगे रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में भी 3% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी के पीछे तांबा, एल्युमीनियम और दूसरी धातुओं की कीमतों में गिरावट अहम वजह रही। इन धातुओं के दाम कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।
विदेशी निवेशकों की खरीदारी
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी से बाजार में तेजी आई। विदेशी निवेशकों ने बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में 5,867 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। इसके साथ ही नवंबर में उनकी कुल खरीदारी 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। इससे रिटेल निवेशकों का भी एक बार फिर बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। बता दें कि पहली बार किसी एक महीने में विदेशी निवेशकों ने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी की है। अहम है कि साल 2026 के शुरुआती 10 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 2.95 लाख करोड़ रुपये निकाले थे।
-कच्चे तेल की कीमतें करीब 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। कीमतों में फिलहाल ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होने से निवेशकों को राहत मिली है। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ APEC शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक भी निवेशकों की नजर में है।
-विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी से भारतीय रुपये को भी सहारा मिला है। गुरुवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 93.34 के आसपास रहा, जो करीब सात महीने का उच्च स्तर है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
LKP सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और कमोडिटी एवं करेंसी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी का कहना है कि बाजार में मजबूत मोमेंटम बना हुआ है। बड़े शेयरों के वैल्यूएशन में सुधार देखने को मिल रहा है जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में ज्यादा वैल्यूएशन का दबाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। बता दें कि गुरुवार को बाजार की तेजी का फायदा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों को भी मिला। निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में 0.8% तक की बढ़त रही। बाजार का कुल रुझान भी सकारात्मक हो गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें