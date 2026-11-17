मुख्य बातें

भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों इंडेक्स में तगड़ा उछाल आया। इंट्रा-डे के दौरान सेंसेक्स करीब 800 अंक उछलकर 82,900 अंक के स्तर तक पहुंचा। निफ्टी की बात करें तो यह 25400 अंक के पार ट्रेड कर रहा था। यह निफ्टी के 9 महीने का उच्चतम स्तर भी है। बाजार में आई इस तेजी के कारण निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ। अब सवाल है कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई। आइए कुछ अहम कारण समझ लेते हैं।

विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी तेजी के सबसे बड़े कारणों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की भारतीय बाजार में खरीदारी है। आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 4,604 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। यह लगातार 11वां कारोबारी सत्र रहा, जब FII भारतीय बाजार में खरीदार बने। इस खरीदारी के दौरान विदेशी निवेशकों का कुल नेट निवेश 94,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है। बता दें कि साल 2026 के शुरुआती 10 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से करीब 2.95 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी।

कच्चे तेल की कीमतों में नरम वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के कारण कच्चे तेल की कीमतें 92 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। इससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। मध्य पूर्व से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल की सप्लाई युद्ध से पहले के स्तर के करीब लौटने की उम्मीद ने बाजार की चिंता कम की है। हालांकि, इस क्षेत्र में टैंकरों पर हमलों का जोखिम अभी बना हुआ है।

गोल्डमैन सैक्स का मानना ​​है कि अगले साल वैश्विक तेल बाजार में काफी ज्यादा सरप्लस (आपूर्ति की अधिकता) देखने को मिलेगी। इससे कीमतों में गिरावट आएगी, भले ही आपूर्ति से जुड़े जोखिम बने रहें। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोल्डमैन के विश्लेषकों का कहना है कि 2027 में कच्चे तेल की आपूर्ति, अंतिम मांग से 2 मिलियन बैरल प्रति दिन ज्यादा होने की उम्मीद है।

रुपया भी मजबूत विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच भारतीय रुपये में भी मजबूती आई है। रुपया करीब सात महीने के उच्च स्तर 93.5775 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। LKP Securities के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट जतीन त्रिवेदी के मुताबिक, विदेशी निवेश का फ्लो रुपये को सहारा दे रहा है। कमोडिटी की कीमतों में नरमी से आयात बिल को लेकर चिंता भी कम हुई है। उनके अनुसार, आगे रुपये में 93.50 से 94.25 के दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। हालांकि, डॉलर की चाल और वैश्विक बाजारों का रुख अहम रहेगा।