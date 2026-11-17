शेयर बाजार की एक और लंबी छलांग, निवेशकों की क्यों बढ़ी दिलचस्पी?
मुख्य बातें
- भारतीय शेयर बाजार में तेजी के सबसे बड़े कारणों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की भारतीय बाजार में खरीदारी है
- बाजार में आई इस तेजी के कारण निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ
भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों इंडेक्स में तगड़ा उछाल आया। इंट्रा-डे के दौरान सेंसेक्स करीब 800 अंक उछलकर 82,900 अंक के स्तर तक पहुंचा। निफ्टी की बात करें तो यह 25400 अंक के पार ट्रेड कर रहा था। यह निफ्टी के 9 महीने का उच्चतम स्तर भी है। बाजार में आई इस तेजी के कारण निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ। अब सवाल है कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई। आइए कुछ अहम कारण समझ लेते हैं।
विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी
तेजी के सबसे बड़े कारणों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की भारतीय बाजार में खरीदारी है। आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 4,604 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। यह लगातार 11वां कारोबारी सत्र रहा, जब FII भारतीय बाजार में खरीदार बने। इस खरीदारी के दौरान विदेशी निवेशकों का कुल नेट निवेश 94,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है। बता दें कि साल 2026 के शुरुआती 10 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से करीब 2.95 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी।
कच्चे तेल की कीमतों में नरम
वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के कारण कच्चे तेल की कीमतें 92 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। इससे भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। मध्य पूर्व से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल की सप्लाई युद्ध से पहले के स्तर के करीब लौटने की उम्मीद ने बाजार की चिंता कम की है। हालांकि, इस क्षेत्र में टैंकरों पर हमलों का जोखिम अभी बना हुआ है।
गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगले साल वैश्विक तेल बाजार में काफी ज्यादा सरप्लस (आपूर्ति की अधिकता) देखने को मिलेगी। इससे कीमतों में गिरावट आएगी, भले ही आपूर्ति से जुड़े जोखिम बने रहें। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, गोल्डमैन के विश्लेषकों का कहना है कि 2027 में कच्चे तेल की आपूर्ति, अंतिम मांग से 2 मिलियन बैरल प्रति दिन ज्यादा होने की उम्मीद है।
रुपया भी मजबूत
विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच भारतीय रुपये में भी मजबूती आई है। रुपया करीब सात महीने के उच्च स्तर 93.5775 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। LKP Securities के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट जतीन त्रिवेदी के मुताबिक, विदेशी निवेश का फ्लो रुपये को सहारा दे रहा है। कमोडिटी की कीमतों में नरमी से आयात बिल को लेकर चिंता भी कम हुई है। उनके अनुसार, आगे रुपये में 93.50 से 94.25 के दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। हालांकि, डॉलर की चाल और वैश्विक बाजारों का रुख अहम रहेगा।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी.के. विजयकुमार का कहना है कि जिन सकारात्मक कारकों ने नवंबर में भारत को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार बनाया था, वे और मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्रेंट क्रूड की कीमत 92 डॉलर से नीचे आने से भारत के मैक्रो-इकोनॉमिक आंकड़े और मजबूत होंगे। इसका असर रुपये पर भी दिख रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें