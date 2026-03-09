शेयर बाजार में आ चुका है तबाही का दौर, 10% गिरेगा मार्केट! मिडिल ईस्ट ने बढ़ाया टेंशन

Hindustan Hindi News
Stock Market Outlook: ‘मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी की वजह से शेयर बाजार 10 प्रतिशत लुढ़क सकता है।’ आज सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 

Stock Market Outlook: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से शेयर बाजार में इस समय कोहराम मचा हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में आज सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी 3-3 प्रतिशत से अधिक क्रैश कर गया। सेंसेक्स आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को 2400 अंक से अधिक टूट चुका है। वहीं, निफ्टी 23700 के नीचे आ गया था। आगे बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा मानना है Carnelian Asset Management के संस्थापक विकास खेमानी का है।

ये भी पढ़ें:सातवें आसमान पर कच्चे तेल का भाव, साढ़े तीन साल में पहली बार 100 डॉलर के पार

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार विकास खेमानी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी की वजह से शेयर बाजार 10 प्रतिशत लुढ़क सकता है। विकास का मानना है कि यह निवेश का अच्छा समय है। बता दें, एक्सपर्ट का मानना है कि कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर के पार पहुंचने की वजह से बाजार में दबाव देखा जा सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की परिस्थितियों पर खेमानी कहते हैं कि कोई भी अच्छी खबर घरेलू शेयर बाजार में तेजी ला सकती है। वहीं, कोई बुरी खबर स्टॉक मार्केट को नीचे गिरा सकता है। खेमानी निवेशकों को बैंक, फार्मा जैसे सेक्टर पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं।

12 लाख करोड़ रुपये डूबे

शेयर बाजार में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपये महज मिनटों में डूब गए हैं। निवेशकों को आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।

ये भी पढ़ें:आज खुल गया है यह मेनबोर्ड IPO, ग्रे मार्केट से मिला ग्रीन सिग्नल

कच्चे तेल की कीमतों में उफान

मिडिल ईस्ट में तनाव का साफ असर कच्चे तेल की कीमतों में देखा जा सकता है। पिछले एक साल में कच्चे तेल का भाव 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। यही वजह है कि साढ़े तीन साल में पहली बार क्रूड ऑयल का दाम 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।

वैश्विक बाजारों में भी भारी गिरावट

सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में इस समय भारी गिरावट देखने को मिल रही है। KOSPI में आज 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, DOW Jones में 1100 अंक टूट गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

