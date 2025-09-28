Stock Market Outlook eyeing in RBI and Tariffs decision check details here RBI ब्याज दर फैसला, टैरिफ से जुड़े मसले प्रभावित करेंगे शेयर बाजार की रफ्तार, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock Market Outlook eyeing in RBI and Tariffs decision check details here

RBI ब्याज दर फैसला, टैरिफ से जुड़े मसले प्रभावित करेंगे शेयर बाजार की रफ्तार

Stock Market Outlook: छुट्टियों से प्रभावित इस सप्ताह में शेयर बाजार की चाल आरबीआई के ब्याज दर संबंधी फैसले, टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों के रुख से तय होगी।

Tarun Pratap Singh भाषाSun, 28 Sep 2025 02:31 PM
share Share
Follow Us on
RBI ब्याज दर फैसला, टैरिफ से जुड़े मसले प्रभावित करेंगे शेयर बाजार की रफ्तार

Stock Market Outlook: छुट्टियों से प्रभावित इस सप्ताह में शेयर बाजार की चाल आरबीआई के ब्याज दर संबंधी फैसले, टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों के रुख से तय होगी। इंडस्ट्रीयल मैन्युफैक्चरिंग और एचएसबीसी पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों जैसे व्यापक आर्थिक रुझानों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें, शेयर बाजार दशहरा और महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर गुरुवार को बंद रहेंगे।

ये भी पढ़ें:10 साल के बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी, मिलेंगे 1 पर 4 शेयर

क्या है एक्सपर्ट की राय

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, “बाजार एक ऐसे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, जहां कई आंकड़े आने हैं। घरेलू और वैश्विक दोनों ही संकेतक बाजार की चाल तय करेंगे। घरेलू मोर्चे पर, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों और आरबीआई के नीतिगत निर्णय पर नजर रहेगी। इसके साथ ही सितंबर के वायदा-विकल्प अनुबंधों की समाप्ति के कारण अस्थिरता बढ़ा सकती है।” उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर किसी खबर से बाजार प्रभावित होगा।

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को कहा था कि भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने कहा, “इस समय, सभी की निगाहें अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों पर टिकी हैं। घरेलू मोर्चे पर, एक अक्टूबर को आने वाली आरबीआई की नीति घोषणा महत्वपूर्ण है।” उन्होंने बताया कि आईआईपी के आंकड़े और त्योहारी सत्र में बिक्री के रुझान भी बाजार को प्रभावित करेंगे।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते ओपन हो रहे हैं 10 से अधिक कंपनियों के IPO, यहां चेक करें कीमत और GMP

बीता हफ्ता निवेकशकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। शुक्रवार को बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में निवेशकों को इस हफ्ते तेजी की उम्मीद कर रहे हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।

Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।