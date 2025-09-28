RBI ब्याज दर फैसला, टैरिफ से जुड़े मसले प्रभावित करेंगे शेयर बाजार की रफ्तार

Stock Market Outlook: छुट्टियों से प्रभावित इस सप्ताह में शेयर बाजार की चाल आरबीआई के ब्याज दर संबंधी फैसले, टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों के रुख से तय होगी।

Stock Market Outlook: छुट्टियों से प्रभावित इस सप्ताह में शेयर बाजार की चाल आरबीआई के ब्याज दर संबंधी फैसले, टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम, वैश्विक रुझानों और विदेशी निवेशकों के रुख से तय होगी। इंडस्ट्रीयल मैन्युफैक्चरिंग और एचएसबीसी पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों जैसे व्यापक आर्थिक रुझानों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें, शेयर बाजार दशहरा और महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर गुरुवार को बंद रहेंगे।

क्या है एक्सपर्ट की राय रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, “बाजार एक ऐसे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, जहां कई आंकड़े आने हैं। घरेलू और वैश्विक दोनों ही संकेतक बाजार की चाल तय करेंगे। घरेलू मोर्चे पर, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों और आरबीआई के नीतिगत निर्णय पर नजर रहेगी। इसके साथ ही सितंबर के वायदा-विकल्प अनुबंधों की समाप्ति के कारण अस्थिरता बढ़ा सकती है।” उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर किसी खबर से बाजार प्रभावित होगा।

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को कहा था कि भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया है। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने कहा, “इस समय, सभी की निगाहें अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों पर टिकी हैं। घरेलू मोर्चे पर, एक अक्टूबर को आने वाली आरबीआई की नीति घोषणा महत्वपूर्ण है।” उन्होंने बताया कि आईआईपी के आंकड़े और त्योहारी सत्र में बिक्री के रुझान भी बाजार को प्रभावित करेंगे।

बीता हफ्ता निवेकशकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। शुक्रवार को बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसे में निवेशकों को इस हफ्ते तेजी की उम्मीद कर रहे हैं।