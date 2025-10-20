दिवाली पर शेयर बाजार निवेशकों की हुई बंपर कमाई, इन 4 वजहों से तूफान बना बाजार

संक्षेप: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 700 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ लगभग 1 प्रतिशत उछलकर 84,656.56 के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी लगभग 1 प्रतिशत चढ़कर 25,926.20 के नए शिखर पर पहुंचा।

Why stock market Surges Today: बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते निवेशकों ने जोरदार खरीदारी की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर को छुआ। यह लगातार चौथा सत्र रहा जब बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 700 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ लगभग 1 प्रतिशत उछलकर 84,656.56 के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी लगभग 1 प्रतिशत चढ़कर 25,926.20 के नए शिखर पर पहुंचा। इसके अलावा बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी करीब आधे प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई। आइए जानते हैं भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेजी क्यों बनी हुई है? विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं —

1. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत एशियाई बाजारों में मजबूती ने भारतीय बाजार की भावना को भी बल दिया। जापान का निक्केई इंडेक्स 3 प्रतिशत, हांगकांग का हैंग सेंग 2 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी तथा चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1 प्रतिशत तक बढ़ा। जापानी बाजार में तेजी की वजह यह रही कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में जल्द नया प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। वहीं, चीन की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 1.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो अनुमान के अनुरूप है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बाजार की अपेक्षाओं से अधिक रही। इन सभी सकारात्मक संकेतों का सीधा असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा।

2. रिलायंस इंडस्ट्रीज की बढ़त ने दी बाजार को ताकत रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार को करीब 3 प्रतिशत की उछाल देखी गई। शुक्रवार को कंपनी ने अपने दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे जारी किए थे, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहे। रिलायंस के भारी वज़न वाले शेयरों में आई इस तेजी ने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ऊपर खींचा। सुबह 9:30 बजे तक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे दिग्गज स्टॉक्स शीर्ष योगदानकर्ताओं में शामिल थे, जिन्होंने बाजार की बढ़त को मजबूती दी।

3. स्थिर दूसरी तिमाही के नतीजे भारतीय कंपनियों के दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे अब तक उम्मीदों के अनुरूप रहे हैं। अधिकांश बड़ी कंपनियों के मुनाफे या मार्जिन में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जियोजित Investments के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी.के. विजयकुमार ने कहा, “शुरुआती Q2 नतीजे आय में तेज रिकवरी का संकेत देते हैं। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के परिणाम विशेष रूप से उत्साहजनक हैं। एचडीएफसी बैंक की बेहतर एसेट क्वालिटी से बैंक निफ्टी में बनी तेजी आगे भी जारी रह सकती है, जो पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है।” मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 (FY26) से भारतीय कंपनियों की आय वृद्धि दोहरे अंकों में पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, “निफ्टी की आय FY26 में 8% और FY27 में 16% सालाना दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि FY25 में यह वृद्धि केवल 1% रहने का अनुमान है।”

4. ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बाजार में यह उम्मीद भी तेजी की एक बड़ी वजह रही कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दोनों ही निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका में अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 बेसिस पॉइंट्स की दो संभावित दर कटौती से डॉलर कमजोर हो सकता है, जिससे उभरते बाजारों (विशेषकर भारत) में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। ऑक्टेनॉम टेक और हेज्ड.इन के संस्थापक एवं सीईओ राहुल घोष ने कहा, “फेड की दर कटौती डॉलर को कमजोर करती है और उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देती है। कमजोर डॉलर बाहरी ऋण लागत घटाता है और कमोडिटी व इक्विटी निवेश को सहारा देता है।”