Stock Market Live Updates: शेयर बाजार में आज गिरावट, सेंसेक्स 200 से अधिक अंक लुढ़का, निफ्टी 24000 के नीचे
Stock Market Live Updates Today: घरेलू शेयर बाजारों में आज मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 200 से अधिक अंक लुढ़क गया। वहीं, निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है।
Stock Market Live Updates Today @26 May 2026: घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली है। कल की तेजी के बाद सेंसेकंस और निफ्टी नीचे लुढ़क गए हैं। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 0.27 प्रतिशत या फिर 207.78 अंक की गिरावट के बाद 76281.18 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 0.18 प्रतिशत या फिर 42.70 अंक नीचे लुढ़क गया था। इस गिरावट के बाद निफ्टी 23989 अंक पर गया था।
घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली है। कल की तेजी के बाद सेंसेकंस और निफ्टी नीचे लुढ़क गए हैं। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 0.27 प्रतिशत या फिर 207.78 अंक की गिरावट के बाद 76281.18 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 0.18 प्रतिशत या फिर 42.70 अंक नीचे लुढ़क गया था। इस गिरावट के बाद निफ्टी 23989 अंक पर गया था।
कल शेयर बाजार में दिखी थी तेजी
सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1,074 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 312 अंक के लाभ में रहा। अमेरिका-ईरान बातचीत को लेकर धारणा सुधरने से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के साथ वैश्विक बाजारों में तेजी आयी जिसका घरेलू बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,073.61 अंक यानी 1.42 प्रतिशत चढ़कर 76,488.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 1,143.72 अंक यानी 1.51 प्रतिशत बढ़कर 76,559.07 अंक पर पहुंच गया। इसी प्रकार, पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 312.40 अंक यानी 1.32 प्रतिशत बढ़कर 24,031.70 अंक पर रहा।
सेंसेक्स की कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, एचडीएफसी बैंक, इटर्नल, बजाज फिनसर्व और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।