Stock Market Live Today: टैरिफ कटौती से निवेशकों का सेंटीमेंट हाई, दूर हुआ शेयर बाजार का सबसे बड़ा ग्रहण

Stock Market Live Today: टैरिफ कटौती से निवेशकों का सेंटीमेंट हाई, दूर हुआ शेयर बाजार का सबसे बड़ा ग्रहण

संक्षेप:

Stock Market Live Updates Today: सोमवार को देर रात डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत पर लगने वाले टैरिफ (Teriffs Cut) को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है।

Feb 03, 2026 07:04 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Live Updates Today: सोमवार को देर रात डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत पर लगने वाले टैरिफ (Teriffs Cut) को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके साथ ही 25 प्रतिशत के रेसीप्रोकल टैरिफ को भी हटाने का फैसला किया गया है। ट्रंप के टैरिफ कटौती का पॉजिटिव असर घरेलू शेयर बाजार में आज दिख सकता है। लम्बे समय से इस डील के फाइनल होने का इंतजार स्टॉक मार्केट कर रहा था। बढ़ती देरी की वजह से स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट पर बुरा असर पड़ा था।

ये भी पढ़ें:टैरिफ कटौती के दिखने लगे रुझान, GIFT Nifty में 800 अंक की तेजी

क्या अब लौटेंगे FII?

घरेलू शेयर बाजार पिछले साल FII ने 18 बिलियन डॉलर की बिकवाली की थी। इस साल जनवरी में भी FII ने शेयरों को खूब बेचा है। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से टैरिफ में की गई कटौती की वजह से माना जा रहा है कि FII का रुख सकारात्मक रह सकता है। एक बार फिर से FII की तरफ से घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिल सकती है।

सोमवार को शेयर बाजार में दिखी थी तेजी

तेल एवं गैस, बैंक और वाहन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी आने से बीएसई सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में 263 अंक की तेजी दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 943.52 अंक यानी 1.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,666.46 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,009.31 अंक चढ़कर 81,732.25 अंक के उच्चस्तर तक पहुंच गया था।

ये भी पढ़ें:ट्रंप के टैरिफ कटौती का असर, एक्सपर्ट बोले 25500 के पार जाएगा निफ्टी50

वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 262.95 अंक यानी 1.06 प्रतिशत बढ़कर 25,088.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 282.65 अंक चढ़कर 25,108.10 अंक तक पहुंच गया था।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

