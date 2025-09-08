Stock Market Live: सुबह के मुकाबले अब शेयर बाजार की बढ़त हुई आधी, सेंसेक्स में अब 110 अंक की तेजी

Stock Market Live Updates Today 8 August 2025: सेंसेक्स इस समय 110.77 अंक या फिर 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,821.53 अंक पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 0.20 प्रतिशत या फिर 48.45 अंक की तेजी के साथ 24,789.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Stock Market Live Updates Today 8 August 2025: घरेलू शेयर बाजार में आज सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआत कारोबार में बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स आज 80,904.40 अंक पर खुला। वहीं, निफ्टी की ओपनिंग 24,802.60 अंक पर हुई है। बता दें, पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 901.11 अंक या 1.12 प्रतिशत चढ़ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 314.15 अंक या 1.28 प्रतिशत के लाभ में रहा।

30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 0.30 प्रतिशत या फिर 238.30 अंक की तेजी 80,949.06 अंक पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 0.13 प्रतिशत या फिर 31.80 अंक की तेजी के साथ 24,772.80 पर ट्रेड कर रहा था।

किन शेयरों में तेजी? सेंसेक्स में आज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, एनटीपीसी, इंफोसिस, एसबीआई के शेयरों में शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली है। एशियन पेंट्स, टाइटन, सनफार्मा, मारुति के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली है।