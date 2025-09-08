Stock Market Live Updates Today 8 August 2025 Monday sensex nifty rise Stock Market Live: सुबह के मुकाबले अब शेयर बाजार की बढ़त हुई आधी, सेंसेक्स में अब 110 अंक की तेजी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock Market Live Updates Today 8 August 2025 Monday sensex nifty rise

Stock Market Live: सुबह के मुकाबले अब शेयर बाजार की बढ़त हुई आधी, सेंसेक्स में अब 110 अंक की तेजी

Stock Market Live Updates Today 8 August 2025: सेंसेक्स इस समय 110.77 अंक या फिर 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,821.53 अंक पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 0.20 प्रतिशत या फिर 48.45 अंक की तेजी के साथ 24,789.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:31 AM
share Share
Follow Us on
Stock Market Live: सुबह के मुकाबले अब शेयर बाजार की बढ़त हुई आधी, सेंसेक्स में अब 110 अंक की तेजी

Stock Market Live Updates Today 10.40 Pm @8 Sept 2025: सुबह की अपेक्षा शेयर बाजार की बढ़त कम हुई है। सेंसेक्स इस समय 110.77 अंक या फिर 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,821.53 अंक पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 0.20 प्रतिशत या फिर 48.45 अंक की तेजी के साथ 24,789.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

ये भी पढ़ें:₹323 का शेयर टूटकर ₹3.43 पर आया, बिकने जा रही है कंपनी

Stock Market Live Updates Today 8 August 2025: घरेलू शेयर बाजार में आज सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआत कारोबार में बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स आज 80,904.40 अंक पर खुला। वहीं, निफ्टी की ओपनिंग 24,802.60 अंक पर हुई है। बता दें, पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 901.11 अंक या 1.12 प्रतिशत चढ़ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 314.15 अंक या 1.28 प्रतिशत के लाभ में रहा।

ये भी पढ़ें:आज ओपन हो रहे हैं 2 कंपनियों के IPO, लेकिन GMP जीरो, क्या फिर भी लगाएंगे दांव?

30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 0.30 प्रतिशत या फिर 238.30 अंक की तेजी 80,949.06 अंक पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 0.13 प्रतिशत या फिर 31.80 अंक की तेजी के साथ 24,772.80 पर ट्रेड कर रहा था।

किन शेयरों में तेजी?

सेंसेक्स में आज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, पावरग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, एनटीपीसी, इंफोसिस, एसबीआई के शेयरों में शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली है। एशियन पेंट्स, टाइटन, सनफार्मा, मारुति के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।