Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Stock Market Live: शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक से अधिक चढ़ा, मार्केट को भी BJP से उम्मीद

May 04, 2026 09:27 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Stock Market Live Updates Today: चुनावी नतीजों के दिन शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी बढ़त के साथ खुले हैं। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। 

Stock Market Live: शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 500 अंक से अधिक चढ़ा, मार्केट को भी BJP से उम्मीद

Stock Market Live Updates @4 May 2026: Opening Bell: शेयर बाजार में आज तूफानी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसक्स आज 343.77 अंक या फिर 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 77257.27 अंक पर खुला है। वहीं, निफ्टी 24,245.85 अंक पर ओपन हुआ है। स्टॉक मार्केट खुलने के बाद और बढ़त बनाने में सफल रहा है। निफ्टी 24160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं, सेंसेक्स 534 अंक या फिर 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 77448.34 अंक पर ट्रेड कर रहा है। बता दें, आज स्टॉक मार्केट तीन दिन के बाद खुल रहा है। शुक्रवार को शेयर बाजार में छुट्टी की वजह से कोई कारोबार नहीं हुआ था।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल 82.46 रुपये, डीजल ₹78.05, क्या आज सुबह सस्ता हो गया तेल? चेक करें रेट

रुझानों में बीजेपी की असम में सरकार बनते दिखाई दे रही है। वहीं, बंगाल में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। स्टॉक मार्केट को बीजेपी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

मारुति के शेयरों में 4% की तेजी

शुरुआती कारोबार में मारुति के शेयर 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक 3.10 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। अडानी पोर्ट्स, एलटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में तेजी दर्ज की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, आईटीसी के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर ₹30 का डिविडेंड, ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में किया इजाफा

गुरुवार को शेयर बाजार में दिखी थी भारी गिरावट

कच्चे तेल के ऊंचे स्तर, कमजोर वैश्विक रुख और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को गिरकर बंद हुए थे। सेंसेक्स में करीब 583 अंक की कमजोरी रही जबकि निफ्टी 180 अंक टूट गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 582.86 अंक यानी 0.75 प्रतिशत टूटकर 76,913.50 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,237.5 अंक तक लुढ़क गया था लेकिन बाद में कुछ संभल गया।

वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 180.10 अंक यानी 0.74 प्रतिशत गिरकर 23,997.55 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Stock Market Live Update Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,