Stock Market Live Updates: शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स में 200 अंकों की तेजी, निफ्टी 26000 के पार

संक्षेप: Stock Market Live Updates: 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 84,663.68 अंक पर खुला था। कुछ मिनट बाद सेंसेक्स 210.70 अंक या फिर 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,838.86 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 25982 अंक पर ओपन होने के बाद 82.85 अंकों की तेजी के साथ 26019.05 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

Wed, 29 Oct 2025 09:24 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Live Updates Today @29 October 2025 Opening Bell: मंगलवार की गिरावट के बाद एक बार फिर से शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 84,663.68 अंक पर खुला था। कुछ मिनट बाद सेंसेक्स 210.70 अंक या फिर 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,838.86 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 25982 अंक पर ओपन होने के बाद 82.85 अंकों की तेजी के साथ 26019.05 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

कल 151 अंक टूट गया था शेयर

एशियाई बाजारों में कमजोरी के बीच मंगलवार को आईटी, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और रियल्टी शेयरों में मुनाफावसूली से स्थानीय शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 151 अंक टूट गया जबकि निफ्टी को 30 अंक का नुकसान हुआ।

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 150.68 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,628.16 अंक पर बंद हुआ। मजबूती के साथ सत्र की शुरुआत करने वाला सेंसेक्स कारोबार के दौरान एक समय 559.45 अंक तक टूटकर 84,219.39 अंक पर आ गया था।

एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 29.85 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,936.20 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बजाज फाइनेंस के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

