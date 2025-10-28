Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock Market Live Updates Today 28 october 2025 bse surged 100 points
Stock Market Live today: सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी, शुरुआती कारोबार में BSE करीब 100 अंक उछला

Tue, 28 Oct 2025 09:25 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Live Updates Today Opening Bell: शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स कल मुकाबले गिरावट के साथ 84625.71 अंक पर खुला है। वहीं, निफ्टी 25,939.95 अंक पर ओपन हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 9.18 मिनट पर 18.80 अंक या फिर 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25.984 अंक पर ट्रेड कर रहा था। सेंसे्कस 0.11 प्रतिशत या फिर 93.05 अंक की बढ़त के साथ 84871.89 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

MCX में दिक्कत, ओपनिंग ट्रेड्स में देरी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में आज सुबह कुछ टेक्निकल समस्याएं आ गई हैं। जिसकी वजह से ओपनिंग ट्रेड्स में देरी हुई है। एमसीएक्स में ट्रेडिंग 9 बजे की जगह 9.30 मिनट पर शुरू होने की उम्मीद है।

कल शेयर बाजारों में दिखी थी तेजी

वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार खासी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 567 अंक का उछाल रहा जबकि निफ्टी 25,900 अंक के पार चला गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका में रिटेल महंगाई के बेहतर आंकड़ों ने इस साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जगा दी हैं। अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावनाओं और विदेशी कोषों की खरीदारी ने भी निवेशक धारणा को समर्थन देने का काम किया।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 566.96 अंक यानी 0.67 प्रतिशत चढ़कर 84,778.84 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 720.2 अंक बढ़कर 84,932.08 अंक पर पहुंच गया था।

एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 170.90 अंक यानी 0.66 प्रतिशत चढ़कर 25,966.05 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इटर्नल, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से लाभान्वित हुए।

(भाषा के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

Tarun Pratap Singh
