Stock Market Live: शेयर बाजार की तूफानी तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 165 अंक लुढ़का

Stock Market Live Updates Today Opening Bell: बीते दो कारोबारी दिन की तेजी के बाद शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी में आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को बिकवाली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 165.19 अंक या फिर 0.19 प्रतिशत की गिरावट के बाद 85467.49 अंक पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, निफ्टी 0.21 प्रतिशत या फिर 54.75 अंक की गिरावट के बाद 26,137.40 अंक पर ट्रेड कर रहा है। बता दें, आज सेंसेक्स 85,347.40 और निफ्टी 26,109.55 अंक पर खुला है।

सेंसेक्स की 30 में 22 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, 08 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। एचसीएल, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

कल तेजी के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार गुरुवार को सेंसेक्स 446.21 अंक या फिर 0.52 प्रतिशत की तेजी के बाद 85,632.68 अंक पर बंद हुआ था। महज दो कारोबारी दिन में सेंसेक्स में 959 अंक की तेजी देखने को मिली थी। वहीं, निफ्टी गुरुवार को 139.50 अंक या फिर 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 26192.15 अंक पर बंद हुआ था।