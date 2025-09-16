Stock Market Live: शेयर बाजार में लौटी खुशियां, सेंसेक्स 82000 के पार, निफ्टी में भी उछाल

Stock Market Live Updates: शेयर बाजार में मंगलवार की सुबह तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स बढ़त के साथ 81,852.11 अंक पर खुला है। वहीं, निफ्टी की ओपनिंग 25,073.60 अंक पर हुई है।

Stock Market Live Updates Today 16 September: शेयर बाजार में मंगलवार की सुबह तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स बढ़त के साथ 81,852.11 अंक पर खुला है। वहीं, निफ्टी की ओपनिंग 25,073.60 अंक पर हुई है। 9.30 बजे सेंसेक्स 200 अंक की बढ़त के साथ 82,004.17 के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं, निफ्टी 25,127 अंक पर ट्रेड कर रहा है। बता दें, सोमवार को बाजार में नरमी देखने को मिली थी। जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में तब गिरावट दर्ज की गई थी।

इन कंपनियों के शेयरों में उछाल सेंसेक्स में आज 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। सबसे अधिक तेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी के शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। दूसरी तरफ इस तेजी के माहौल में एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है।

कल का हाल स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव के बीच बीएसई सेंसेक्स 119 अंक के नुकसान में रहा और एनएसई निफ्टी में भी आठ कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर विराम लगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले आईटी तथा वाहन शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार नीचे आया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में पांच कारोबारी सत्रों से जारी तेजी थम गयी और यह 118.96 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,785.74 अंक पर बंद हुआ।

कल कारोबार के दौरान, एक समय यह 81,998.51 अंक के उच्चस्तर तक गया और नीचे में 81,744.70 अंक तक आया। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 44.80 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,069.20 अंक पर बंद हुआ था।