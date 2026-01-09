Stock Market Live Updates: कल की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

संक्षेप: Stock Market Live Updates Today 12 Jan 2025 @opening bell: सेंसेक्स 0.16 प्रतिशत या फिर 138.29 अंक की उछाल के साथ 84,319.25 अंक पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 0.24 प्रतिशत या फिर 62.35 अंक की तेजी के साथ 25939.20 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

Stock Market Live Updates Today 12 Jan 2025 @opening bell: शेयर बाजार में आज भी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स 84022.09 अंक पर और निफ्टी 25,840.40 अंक पर खुला था। हालांकि, स्टॉक मार्केट तुरंत रिकवरी करने में सफल रहा है। सेंसेक्स 0.16 प्रतिशत या फिर 138.29 अंक की उछाल के साथ 84,319.25 अंक पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 0.24 प्रतिशत या फिर 62.35 अंक की तेजी के साथ 25939.20 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनिनयों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। बीईएल, पावरग्रिड, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, इंफोसिस के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस के शेयरों में भी उछाल देखने को मिली है।

कल शेयर बाजार में दिखी थी भारी गिरावट बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 780.18 अंक यानी 0.92 प्रतिशत लुढ़ककर 84,180.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 851.04 अंक तक गिरकर 84,110.10 के स्तर तक आ गया था। बीएसई पर कुल 3,158 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 1,039 शेयरों में बढ़त हुई और 170 शेयर अपरिवर्तित रहे।

वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 263.90 अंक यानी 1.01 प्रतिशत टूटकर 25,876.85 अंक पर बंद हुआ।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, “बढ़ते भौगोलिक तनावों और वैश्विक व्यापार संबंधी चिंताओं के बीच बाजार का रुख कमजोर हुआ, जिससे कुल मिलाकर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति प्रभावित हुई। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और रुपये की कमजोरी ने नकारात्मक रुझान को और बढ़ा दिया। वैश्विक संकेत मिले-जुले रहने और वित्तीय नतीजों के आने के साथ, कारोबारी गतिविधि सतर्क रही और मुख्य रूप से शेयरों तक ही सीमित रही।”