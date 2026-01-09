Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock Market Live Updates today 12 January 2025 Sensex and nifty rises on early stage
Stock Market Live Updates: कल की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

Stock Market Live Updates: कल की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी

संक्षेप:

Stock Market Live Updates Today 12 Jan 2025 @opening bell: सेंसेक्स 0.16 प्रतिशत या फिर 138.29 अंक की उछाल के साथ 84,319.25 अंक पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 0.24 प्रतिशत या फिर 62.35 अंक की तेजी के साथ 25939.20 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

Jan 09, 2026 09:21 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Market Live Updates Today 12 Jan 2025 @opening bell: शेयर बाजार में आज भी गिरावट के साथ खुला है। सेंसेक्स 84022.09 अंक पर और निफ्टी 25,840.40 अंक पर खुला था। हालांकि, स्टॉक मार्केट तुरंत रिकवरी करने में सफल रहा है। सेंसेक्स 0.16 प्रतिशत या फिर 138.29 अंक की उछाल के साथ 84,319.25 अंक पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 0.24 प्रतिशत या फिर 62.35 अंक की तेजी के साथ 25939.20 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनिनयों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। बीईएल, पावरग्रिड, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, इंफोसिस के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस के शेयरों में भी उछाल देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:खुल गया सरकारी कंपनी का IPO, 40% का फायदा दिखा रहा GMP, कीमत भी कम

कल शेयर बाजार में दिखी थी भारी गिरावट

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 780.18 अंक यानी 0.92 प्रतिशत लुढ़ककर 84,180.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 851.04 अंक तक गिरकर 84,110.10 के स्तर तक आ गया था। बीएसई पर कुल 3,158 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 1,039 शेयरों में बढ़त हुई और 170 शेयर अपरिवर्तित रहे।

वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 263.90 अंक यानी 1.01 प्रतिशत टूटकर 25,876.85 अंक पर बंद हुआ।

ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में आज भी जारी रहेगी बिकवाली? GIFT Nifty से क्या मिल रहे संकेत

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, “बढ़ते भौगोलिक तनावों और वैश्विक व्यापार संबंधी चिंताओं के बीच बाजार का रुख कमजोर हुआ, जिससे कुल मिलाकर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति प्रभावित हुई। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और रुपये की कमजोरी ने नकारात्मक रुझान को और बढ़ा दिया। वैश्विक संकेत मिले-जुले रहने और वित्तीय नतीजों के आने के साथ, कारोबारी गतिविधि सतर्क रही और मुख्य रूप से शेयरों तक ही सीमित रही।”

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।