Stock Market Live: शेयर बाजार की हालत हुई और खराब, सेंसेक्स 228 अंक लुढ़का

Stock Market Live Updates Today 10.24 Am: घरेलू शेयर बाजारों की स्थिति और खराब हो गई है। सेंसेक्स और निफ्टी और नीचे लुढ़क गया है। सेंसेक्स 228.53 अंक या फिर 0.27 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83,306.82 अंक पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 69.50 अंक या फिर 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,504.85 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

Stock Market Live Updates Today 11 Nov 2025 Tuesday: शेयर बाजार में एक दिन की तेजी के बाद आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स मंगलवार को 83,671.52 अंक पर खुला था। वहीं, निफ्टी 25,617.00 अंक पर ओपन हुआ था। मार्केट के ओपनिंग के बाद बाजार में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 42 अंक लुढ़ककर 25,531.20 अंक पर ट्रेड कर रहा है। और सेंसेक्स 116 अंक या फिर 0.14 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83,418.91 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

कल थम गई थी शेयर बाजार में गिरावट स्थानीय शेयर बाजार में पिछले तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर सोमवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 319 अंक चढ़ गया जबकि एनएसई निफ्टी 25,500 अंक के ऊपर बंद हुआ। मुख्य रूप से आईटी और वित्तीय शेयरों में लिवाली और अमेरिका में विभिन्न विभागों में कामकाज फिर से सुचारू होने के मामले में मिली सफलता से वैश्विक बाजारों में तेजी का घरेलू बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 319.07 अंक यानी 0.38 प्रतिशत चढ़कर 83,535.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, सूचकांक 538.21 अंक चढ़कर 83,754.49 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। एनएसई निफ्टी 82.05 अंक यानी 0.32 प्रतिशत के लाभ के साथ 25,574.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 161.15 अंक चढ़कर 25,653.45 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

