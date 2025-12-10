Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock Market Live Updates Today 10 December opening bell check here details
Stock Market Live: शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 85000 के करीब, निफ्टी 80 अंक चढ़ा

संक्षेप:

Stock Market Live Updates Today 10 December: सेंसेक्स की बढ़त 256.97 अंक की हो गई है। सेंसेक्स 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,923.25 अंक पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, निफ्टी 0.31 प्रतिशत या फिर 80.25 अंक की तेजी के साथ 25,919.90 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

Dec 10, 2025 09:26 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Live Updates Today 10 December @ Opening Bell: सप्ताह में लगातार दो कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद होने के बाद शेयर बाजार में आज बुधवार को तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में यह तेजी बहुत ही मामूली है। निफ्टी आज बढ़त के साथ 25864.05 अंक पर खुला था। निफ्टी इसके बाद उछाल मारते हुए 25875.30 अंक पर पहुंच गया था। जोकि ओपनिंग से 35.65 अंक अधिक है।

30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स आज बुधवार को 84,607.49 अंक पर खुला था। सेंसेक्स की बढ़त कुछ देर के बाद 100 से अधिक अंकों की हो गई थी।

आज खुल रहे हैं 4 कंपनियों के IPO, यहां चेक करें कीमत और GMP

कल भी गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत दर पर घोषणा से पहले बैंकिंग और तेल शेयरों में मुनाफा वसूली हावी होने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स करीब 436 अंक टूट गया जबकि निफ्टी में 121 अंकों की गिरावट रही। एक्सपर्ट्स ने कहा कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने और कमजोर वैश्विक संकेतों ने निवेशक धारणा को प्रभावित किया।

70% का रिटर्न देने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकार से मिला बड़ा अप्रूवल

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 436.41 अंक यानी 0.51 प्रतिशत गिरकर करीब दो सप्ताह के निचले स्तर 84,666.28 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 719.73 अंक लुढ़ककर 84,382.96 पर आ गया था। बड़े निजी बैंकों, तेल और आईटी शेयरों में उल्लेखनीय गिरावट आई। दूसरी ओर एनएसई का 50 शेयर वाला सूचकांक निफ्टी 120.90 अंक यानी 0.47 प्रतिशत टूटकर 25,839.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 232.55 अंक गिरकर 25,728 के स्तर तक आ गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
