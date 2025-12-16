Hindustan Hindi News
Stock Market Live: रिकॉर्ड लो लेवल पर रुपया, बाजार का भी बुरा हाल, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट

संक्षेप:

30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 85,025.61 अंक पर खुला था। दिन में सेंसेक्स 388.37 अंक या फिर 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,824.99 अंक पर आ गया। वहीं, निफ्टी 25,951.50 अंक पर आज मंगलवार को ओपन हुआ है। निफ्टी 0.41 प्रतिशत या फिर 106.30 अंक गिरावट 25,921 अंक पर कारोबार ट्रेड कर रहा है।

Dec 16, 2025 09:49 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market Live Updates 16 Dec 2025 Opening Bell: शेयर बाजार आज भारी दबाब में दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 85,025.61 अंक पर खुला था। दिन में सेंसेक्स 388.37 अंक या फिर 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,824.99 अंक पर आ गया। वहीं, निफ्टी 25,951.50 अंक पर आज मंगलवार को ओपन हुआ है। निफ्टी 0.41 प्रतिशत या फिर 106.30 अंक गिरावट 25,921 अंक पर कारोबार ट्रेड कर रहा है। बता दें, डॉलर के मुकाबले रुपया आज और कमजोर हो गया है। एक डॉलर की कीमत 90.82 रुपये हो गई है। यह नया आल टाइम लो लेवल है।

आज सुबह सेंसेक्स 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। सबसे अधिक गिरावट इटरनल के शेयरों में दर्ज की गई है। मंगलवार की सुबह यह स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

शेयर बाजार में कल दिखी थी गिरावट

वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 54 अंक की गिरावट रही जबकि निफ्टी 20 अंक के नुकसान में रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 54.30 अंक यानी 0.06 प्रतिशत फिसलकर 85,213.36 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 427.34 अंक गिरकर 84,840.32 तक आ गया था लेकिन निचले स्तर पर लिवाली आने से इसने नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 19.65 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,027.30 अंक पर बंद हुआ।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

