बीते हफ्ते की तेजी शेयर बाजार में रहेगी बरकरार या औंधे मुंह गिरेगा मार्केट? जानें एक्सपर्ट्स की राय

Stock Market: बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मार्केट इस हफ्ते तेजी को बरकरार रख पाएगा या नहीं।

Tarun Pratap Singh भाषाSun, 5 Oct 2025 03:03 PM
Stock Market: बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। लेकिन निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मार्केट इस हफ्ते तेजी को बरकरार रख पाएगा या नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह शेयर बाजार में कारोबारी धारणा व्यापक आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक रुझानों और आईटी सेक्टर प्रमुख कंपनी टीसीएस के तिमाही नतीजों से तय होगी। कारोबारी विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे, जो सितंबर में भारतीय शेयरों के शुद्ध विक्रेता रहे। बता दें, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में भारतीय इक्विटी से 23,885 करोड़ रुपये निकाले और इस साल अब तक 1.58 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, “यह सप्ताह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के आय सत्र की शुरुआत हो रही है, और आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस नौ अक्टूबर को अपने नतीजे घोषित करेगी। व्यापक आर्थिक मोर्चे पर, एचएसबीसी सेवाओं और समग्र पीएमआई के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के ऋण और जमा वृद्धि के आंकड़ों पर कड़ी नजर रहेगी।” इस बीच, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर भी निवेशकों की नज़र रहेगी।

बीते हफ्ते मार्केट में दिखी थी तेजी

ऑनलाइन कारोबार फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि व्यापक संकेतों के स्थिर होने के साथ ही बाजार का ध्यान दूसरी तिमाही की आय और प्रबंधन की टिप्पणियों पर जाएगा। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 780.71 अंक या 0.97 प्रतिशत चढ़ा, और निफ्टी में 239.55 अंक या 0.97 प्रतिशत की तेजी आई।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

