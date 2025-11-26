Hindustan Hindi News
Stock Market Jump Today sensex climbs 860 points investors make 5 lakh crore rupee
दहाड़ रहा है शेयर बाजार, 860 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निवेशकों को हुआ ₹5 लाख करोड़ का फायदा

संक्षेप:

Why Stock Market Jump Today: सेंसेक्स आज 860 अंक से अधिक चढ़ गया है। वहीं, एक प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स (12:13 बजे तक) का इंट्रा-डे हाई 85,468.11 अंक रहा है। वहीं, निफ्टी का इंट्रा-डे हाई 26,161.20 अंक रहा है।

Wed, 26 Nov 2025 12:31 PMTarun Pratap Singh मिंट
Why Stock Market Jump Today: शेयर बाजार में आज 26 नवंबर, बुधवार को तूफानी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स आज 860 अंक से अधिक चढ़ गया है। वहीं, एक प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स (12:13 बजे तक) का इंट्रा-डे हाई 85,468.11 अंक रहा है। वहीं, निफ्टी का इंट्रा-डे हाई 26,161.20 अंक रहा है।

बीएसई मिडकैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आज 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में इस तेजी के पीछे की वजह क्या है?

1-हालिया गिरावट को कवर करने का प्रयास

बीते कुछ कारोबारी दिन से शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। आज तेजी उसी गिरावट को रिकवर कर रहा है।

2- वैश्विक स्तर पर मिल रहे अच्छे संकेत

ग्लोबल लेवल के अच्छे सेंटीमेंट की वजह से घरेलू बाजारों में आज तेजी देखने को मिली है। रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्ति को ओर बढ़ रहा है। वहीं, यूएस फेड रिजर्व की तरफ से रेट में कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार भी कमजोर हुआ है। इन्हीं सब कारणों ने घरेलू बाजार को गति दी है।

जापान निक्की, कोरिया के शेयर बाजारों में 2-2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

3- रूस-यूक्रेन युद्ध

24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन अब इस युद्ध की समाप्ति दुनिया भर के बाजारों ने राहत की सांस ली है। इससे एक बार फिर से सप्लाई चेन में सुधार होगा।

4- FII की वापसी

25 नवंबर 2025 को एफआईआई ने 785 करोड़ रुपये का निवेश घरेलू शेयर बाजार में किया था। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और यूएस डॉलर में की कीमतों का कम होने के बाद एफआईआई की तरफ से और निवेश की उम्मीद की जा रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

