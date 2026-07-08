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शेयर मार्केट लाल फिर भी ये 2 शेयर कैसे कर रहे कमाल, 11.5% तक की आई उछाल

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • बालाजी अमाइंस का शेयर 11.5 प्रतिशत चढ़कर 2,305.40 रुपये पर पहुंच गया, जो बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में सबसे तेजी दिखाने वाले शेयरों में शामिल था
  • एल्काइल अमाइंस के शेयर में भी सुबह के कारोबार में 8 प्रतिशत तक का उछाल आया और यह 1,939.70 रुपये पर जा पहुंचा
शेयर मार्केट लाल फिर भी ये 2 शेयर कैसे कर रहे कमाल, 11.5% तक की आई उछाल

घरेलू शेयर मार्केट में बुधवार को जोरदार गिरावट के बीच बालाजी अमाइंस और एल्काइल अमाइंस के शेयरों में बंपर उछाल दर्ज की जा रही है। इन दोनों शेयरों में उछाल के पीछे सरकार का एक प्रस्ताव है। सरकार ने चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान से आने वाले एथिलीन डायमाइन के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला किया है। निवेशक इस कदम से उत्साहित हैं, क्योंकि इससे घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से राहत मिलने की उम्मीद है।

बालाजी अमाइंस का शेयर 11.5 प्रतिशत चढ़कर 2,305.40 रुपये पर पहुंच गया, जो बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में सबसे तेजी दिखाने वाले शेयरों में शामिल था। 2026 में अब तक इस शेयर में 105.5 प्रतिशत की बढ़त हो चुकी है, जिससे कंपनी का मार्केट कैप करीब 7,400 करोड़ रुपये हो गया है।

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वहीं, एल्काइल अमाइंस के शेयर में भी सुबह के कारोबार में 8 प्रतिशत तक का उछाल आया और यह 1,939.70 रुपये पर जा पहुंचा। इस साल अब तक यह शेयर करीब 19 प्रतिशत चढ़ा है और कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9,840 करोड़ रुपये हो गया है।

घरेलू उद्योग को नुकसान से बचाने का प्रयास

सरकार की यह सिफारिश एथिलीन डायमाइन के आयात पर हुए ट्रेड रिलीफ जांच के बाद आई है। जांच में पाया गया कि इन चारों क्षेत्रों से कम कीमत पर आने वाली खेपों से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है।

अगर वित्त मंत्रालय इस प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क को नोटिफाई करता है, तो इससे सस्ते आयात पर रोक लगने की संभावना है और घरेलू निर्माताओं को अपनी कीमतों पर बेहतर नियंत्रण मिल सकेगा।

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इन स्टॉक्स में लगातार रैली से पता चलता है कि निवेशकों को उम्मीद है कि प्रस्तावित शुल्क लागू होने पर एमाइन और संबंधित विशेष रसायनों के घरेलू उत्पादकों को अधिक अनुकूल प्रतिस्पर्धी माहौल से लाभ होगा। वहीं, बालाजी ने मार्च तिमाही की आय में मजबूत वृद्धि दर्ज की थी, जिसमें EBITDA सालाना आधार पर 58 प्रतिशत बढ़कर 94 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 58 प्रतिशत बढ़कर 63 करोड़ रुपये हो गया।

एथिलीन डायमाइन क्या है

एथिलीन डायमाइन एक प्रमुख केमिकल इंटरमीडिएट है, जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, रेजिन, कोटिंग्स और अन्य विशेष रसायनों के निर्माण में किया जाता है।

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बता दें शेयर मार्केट गिरावट है और सेंसेक्स 577 अंक टूटकर 77603 पर आ गया है। इसमें केवल सनफार्मा, अडानी पोर्ट्स, ICICI बैंक और टेक महिंद्रा ही हरे निशान पर हैं। इनमें भी मामूल तेजी है। जबकि, ITC, मारुति और एशियन पेंटस 2 प्रतिशत से अधिक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी भी 186 अंक टूटकर 24212 पर आ गया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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