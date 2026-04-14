शेयर मार्केट में आज है छुट्टी, अंबेडकर जयंती पर नहीं होगी NSE-BSE में कोई ट्रेडिंग
Stock Market Holiday Today: अंबेडकर जयंती के रूप में आज अप्रैल 2026 का आखिरी ट्रेडिंग हॉलिडे है। शेयर मार्केट में आज इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट में भी कोई कारोबार नहीं होगा।
Stock Market Holiday Today: भारतीय शेयर मार्केट आज यानी मंगलवार, 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के कारण बंद रहेगा। आज बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद रहेगी। कल यानी 15 अप्रैल से बाजार सामान्य समय पर खुलेंगे। इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट में भी कोई कारोबार नहीं होगा।
एमसीएक्स पर शाम को होगा कारोबार: वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक कारोबार चलेगा।
2026 में शेयर बाजार की बाकी बची छुट्टियां
अप्रैल 2026 का आखिरी ट्रेडिंग हॉलिडे आज है। अगली छुट्टी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर होगी। इसके बाद 28 मई को बकरीद के अवसर पर शेयर मार्केट बंद रहेगा। जून में केवल 1 छुट्टी है। 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। जबकि, जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है। अगस्त में 15 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन बाजार बंद रहेगा। सितंबर में भी केवल 1 छुट्टी है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर शेयर मार्केट में छुट्टी रहेगी।
अक्टूबर-नवंबर और दिसंबर में कब-कब है छुट्टी
अक्टूबर 2026 में शेयर मार्केट में 2 छुट्टियां पड़ रही हैं। बीएसई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर बाजार बंद रहेगा। नवंबर 2026 में मार्केट में 2 छुट्टियां पड़ रही हैं। 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा की और 24 नवबंर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरुनानक जयंती की। इसके बाद दिसंबर में केवल एक दिन बाजार 25 दिसंबर को बंद रहेगा। इस दिन क्रिसमस के अवसर पर एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग नहीं होगी।
सोमवार को बाजार में क्या हुआ था
13 अप्रैल, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी कमजोर पड़ गई। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से निवेशकों को नुकसान उठााना पड़ा। क्योंकि, अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं हो सका, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। निफ्टी 50 लगभग 1% टूटकर 23,842 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 1% गिरकर 76,788 पर आ गया। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 0.46% से अधिक की गिरावट आई।
आगे कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका के मुताबिक भारतीय बाजार निकट भविष्य में अस्थिर बने रहेंगे। जब तक मध्य पूर्व संकट में ठोस सुधार नहीं दिखता, तब तक राहत की उम्मीद कम है। अमेरिका-ईरान वार्ता के टूटने से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और रुपया कमजोर हुआ है, जिससे विदेशी निवेश पर दबाव बना रहेगा। साथ ही, नतीजों के सीजन से भी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें