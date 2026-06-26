शेयर मार्केट में आज मुहर्रम की छुट्टी, अब 3 दिन बाद सोमवार को खुलेगा
मुख्य बातें
- आज NSE और BSE दोनों में सभी तरह का कारोबार स्थगित रहेगा
- मुहर्रम की यह छुट्टी बकरीद (28 मई) के बाद आई है, जो करीब एक महीने पहले पड़ी थी
- अगली बड़ी छुट्टी गणेश चतुर्थी के मौके पर सोमवार, 14 सितंबर को होगी
भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार, 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर बंद रहेगा। इस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों में सभी तरह का कारोबार स्थगित रहेगा। एनएसई और बीएसई की हॉली डे लिस्ट के अनुसार, इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, एनडीएस-आरएसटी और ट्राई-पार्टी रेपो सेगमेंट में भी ट्रेडिंग नहीं होगी।
पिछली और आने वाली छुट्टियां
मुहर्रम की यह छुट्टी बकरीद (28 मई) के बाद आई है, जो करीब एक महीने पहले पड़ी थी। मुहर्रम के बाद अगली बड़ी छुट्टी गणेश चतुर्थी के मौके पर सोमवार, 14 सितंबर को होगी। बता दें कि साल 2026 के लिए कुल 16 शेयर मार्केट हॉलीडे निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 9 छुट्टियां बीत चुकी हैं। अब साल के बाकी बचे दिनों में बाजार सात और मौकों पर बंद रहेगा।
साल 2026 की बाकी छुट्टियां
आने वाले समय में बाजार 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 20 अक्टूबर (दशहरा), 10 नवंबर (दिवाली बलिप्रतिपदा), 24 नवंबर (गुरु नानक जयंती) और 25 दिसंबर (क्रिसमस) के दिन भी बंद रहेगा। यह 25 दिसंबर साल 2026 का आखिरी एक्सचेंज अवकाश होगा।
वहीं, साल 2026 में चार छुट्टियां ऐसी भी हैं, जो शनिवार या रविवार को पड़ती हैं, इसलिए उनकी वजह से अतिरिक्त ट्रेडिंग अवकाश नहीं मिलेगा। इनमें महाशिवरात्रि (15 फरवरी), ईद-उल-फितर (21 मार्च), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और दिवाली लक्ष्मी पूजन (8 नवंबर) शामिल हैं।
कमोडिटी बाजार की स्थिति
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 26 जून को आंशिक अवकाश रहेगा। यानी कमोडिटी बाजार में सुबह के सत्र (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) में ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन शाम के सत्र (शाम 5:00 बजे से रात 11:30/11:55 बजे तक) में ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। एमसीएक्स ने साल 2026 के लिए कुल 16 ट्रेडिंग हॉलीडे तय किए हैं, जिनमें कुछ पूरे दिन और कुछ आंशिक अवकाश हैं।
गुरुवार को बाजार का हाल
गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 में करीब 0.7% की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी की वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और दुनिया भर में सुधरे बाजारी माहौल को माना जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव 1.7% गिरकर 72.5 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो 73 डॉलर के स्तर से नीचे है और ईरान संघर्ष से पहले वाले स्तर पर लौट आया है।
कीमतों में यह गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते के बाद हुई, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे तेल टैंकरों की आवाजाही शुरू हो गई। इससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता देश भारत के लिए महंगाई और आर्थिक विकास की चिंताएं कम हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें