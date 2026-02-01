Hindustan Hindi News
स्टॉक मार्केट के निवेशक से नौकरीपेशा लोगों तक...बजट में किसे झटका, किसको राहत

संक्षेप:

नौकरीपेशा लोगों से लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों तक के लिए घोषणाएं हुई हैं। सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स के मोर्चे पर कई अहम बदलाव हुए हैं।

Feb 01, 2026 06:31 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, एक फरवरी को आम बजट पेश किया। इस बजट में महिला, युवा समेत अलग-अलग वर्ग के लिए ऐलान किए गए हैं। वहीं, नौकरीपेशा लोगों से लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों तक के लिए घोषणाएं हुई हैं। आइए सिलसिलेवार जानते हैं, इन दोनों वर्ग के लिए क्या खास है।

स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों को झटका

बजट में शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अहम ऐलान हुए हैं। इससे फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को झटका लगेगा। दरअसल, सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT को बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। अभी तक STT ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.1 प्रतिशत और ऑप्शंस कारोबार पर 0.125 प्रतिशत था। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार फ्यूचर्स-ऑप्शंस कारोबार के खिलाफ नहीं है लेकिन वह चाहती है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बाजार से दूर रहें। सेबी के अध्ययनों के अनुसार, फ्यूचर्स-ऑप्शंस सेग्मेंट में 90 प्रतिशत से अधिक खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। बाजार नियामक ने इस सेग्मेंट में कारोबार कम करने के लिए पहले भी कम कदम उठाए हैं।

- बजट में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) को 'पोर्टफोलियो निवेश योजना' के जरिये घरेलू शेयरों में निवेश की मंजूरी देने का प्रस्ताव किया। पीआरओआई को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के तहत व्यक्तिगत स्तर पर निवेश की सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए कुल निवेश सीमा को भी मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

- शेयरों की पुनर्खरीद यानी शेयर बायबैक से मुनाफे पर सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स लागू किया जाएगा। कंपनी के प्रमोटर्स को अतिरिक्त बायबैक टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को अब 'अंतिम कर' बनाया जाएगा और इसकी दर को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या है?

नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स के मोर्चे पर कई अहम बदलाव हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च करने का प्रस्ताव किया। मामूली शुल्क के भुगतान के साथ आयकरदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

-सीतारमण ने इसके साथ उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के मामले में लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया। विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर लगने वाले टीसीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की गई। यह दर पहले 20 प्रतिशत थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का भी प्रस्ताव रखा।

-निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजा को कर से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 एक अप्रैल से लागू होगा और इसके नियम एवं कर रिटर्न फॉर्म जल्दी ही अधिसूचित किए जाएंगे। बता दें कि एक अप्रैल से आयकर अधिनियम, 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा। 2026-27 के बजट में कर कानूनों में किए गए बदलावों को नए कानून में शामिल किया जाएगा।

