Stock Market holidays: कल 1 मई को BSE और NSE रहेगा बंद, नहीं होगा कोई कारोबार, जानें क्यों है छुट्टी
Stock Market holidays: कल 1 मई 2026 को घरेलू शेयर बाजारों में महाराष्ट्र दिवस की वजह से छुट्टी रहेगी। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी कोई कारोबार नहीं होगा।
Stock Market holidays: घरेलू शेयर बाजार में आज गुरुवार को ही कारोबारी हफ्ता समाप्त हो रहा है। कल यानी 1 मई को बीएसई और एनएसई में कारोबार नहीं होगा। जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट लगातार तीन दिन तक बंद रहेगा। 1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस (maharashtra day) की वजह से बीएसई और एनएसई में कल यानी शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। बता दें, इससे पहले 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती की वजह से शेयर बाजार में आखिरी बार छुट्टी हुई थी।
2026 में कितने दिन शेयर बाजार रहेगा बंद (share bazar holidays 2026)
इस साल कुल 16 दिन स्टॉक मार्केट में छुट्टी है। जिसमें से 7 छुट्टियां पहले ही बीत गई हैं। यानी आने वाले समय में 9 छुट्टी और रहेगी। जिसमें कल 1 मई की छुट्टी भी शामिल है।
क्या कल खुला रहेगा MCX? (MCX holidays 2026)
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी कल यानी शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। जिसकी वजह से कोई कारोबार नहीं होगा। एमसीएक्स के कैलेंडर के अनुसार 2026 में कुल 16 कारोबारी दिन MCX बंद रहेगा। बता दें, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड भी दोनों सेशन में बंद रहेगा।
कल के बाद अगली छुट्टी कब (BSE and NSE holidays)
1 मई 2026 के बाद शेयर बाजार में अगली छुट्टी मई के महीने में ही है। बकरीद के त्योहार की वजह से 28 मई को बीएसई और एनएसई में कारोबार नहीं होगा। बकरीद के बाद मुहर्रम की वजह से शेयर बाजारों में कोई कारोबार नहीं होगा। बता दें, 26 जून को मुहर्रम का त्योहार है।
जुलाई और अगस्त के महीने में नहीं है कोई छुट्टी
जुलाई और अगस्त के महीने में घरेलू शेयर बाजार में कोई छुट्टी नहीं है। जून के बाद सीधे सितंबर में शेयर बाजार में छुट्टी है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के त्योहार की वजह से शेयर बाजार में कोई कारोबार उस दिन नहीं होगा। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की वजह से फिर से स्टॉक मार्केट बंद रहेगा।
क्रिसमस है आखिरी त्योहार
दशहरा का त्योहार 20 अक्टूबर को है। इस दिन घरेलू शेयर बाजार छुट्टी रहेगी। दिवाली की वजह से 10 नवंबर, गुरु नानक जयंती की वजह से 24 नवंबर को भी शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार की वजह से भी घरेलू शेयर बाजारों में कोई कारोबार नहीं होगा।
आज घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स दोपहर में 500 से अधिक अंक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।