Stock Market holidays: क्या आज बंद है घरेलू शेयर बाजार? नहीं होगा BSE और NSE में कोई कारोबार
Stock Market holidays today: घरेलू शेयर बाजार में आज महाराष्ट्र दिवस की वजह से छुट्टी है। सेंसेक्स और निफ्टी में कोई भी कारोबार आज शुक्रवार को नहीं होगा। घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को खुलेगा।
Stock Market holidays today: आज 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी है। सेंसेक्स और निफ्टी में कोई कारोबार नहीं होगा। बीएसई और एनएसई (BSE-NSE) आज पूरा दिन बंद रहेगा। अब घरेलू शेयर बाजार सीधा सोमवार को खुलेगा। बता दें, स्टॉक मार्केट में छुट्टी की वजह से इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट्स आज पूरी तरह से सस्पेंड रहेगा।
कमोडिटी मार्केट्स में क्या रहेगा? (MCX Holidays today details)
आज कमोडिटी मार्केट सिर्फ सुबह के समय ही बंद रहेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया सुबह के 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बंद रहेगा। शाम को 5 बजे से 11.55 मिनट तक MCX खुल जाएगा। इसके अलावा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (National Commodity & Derivatives Exchange Limited) सुबह और शाम के सत्र के दौरान बंद रहेगा।
ग्लोबल मार्केट्स में भी छुट्टी (Global market holidays)
आज लेबर डे की वजह से चीन, हॉन्ग कॉन्ग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, वितयनाम, ताइवान, पाकिस्तान और श्रीलंका के शेयर बाजारों में भी छुट्टी है।
फ्रांस, जर्मनी, ग्रीन, इटली, पोलैंड के शेयर बाजार भी लेबर डे (Labour Code) की वजह से बंद रहेगा।
2026 में कब-कब बंद रहेगा घरेलू शेयर बाजार (Stock market holidays 2026)
शेयर बाजार में इस साल कुल 16 छुट्टियां हैं। इस महीने सप्ताहिक छुट्टियां के अलावा दो दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे। इसमें से एक आज का दिन है। इसके बाद अगली छुट्टी 28 मई को बकरीद के दिन है। जून के महीने में 26 तारीख को मुहर्रम का त्योहार है। जिसकी वजह से भी इस दिन छुट्टी रहेगी।
जुलाई और अगस्त के महीने में शेयर बाजार में कोई छुट्टी नहीं है। महुरर्म के बाद अगली छुट्टी सितंबर में है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की वजह से कोई भी कारोबार नहीं होगा।
25 दिसंबर को है आखिरी छुट्टी (share market holidays 2026)
अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती और फिर 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी रहेगी। नवंबर में भी दो छुट्टी है। 10 नवंबर को दिवाली और फिर 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती की वजह से भी छुट्टी रहेगी। बता दें, 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। यह साल की आखिरी छुट्टी है।
कल यानी गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स 500 से अधिक अंक नीचे लुढ़क गया था। वहीं, निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई थी।
(शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।