Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock Market Holidays BSE and NSE closed on 15 january but why
15 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार, अचानक क्यों हुई BSE और NSE में छुट्टी

15 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार, अचानक क्यों हुई BSE और NSE में छुट्टी

संक्षेप:

Stock Market Hoilday: बीएसई और एनएसई में 15 जनवरी को छुट्टी रहेगी। आज सोमवार को इसकी जानकारी साझा की गई है। इस छुट्टी की वजह महाराष्ट्र में हो रहे महानगर पालिका का चुनाव है। इस दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग-अलग नगरपालिकाओं में मतदान किए जाएंगे।

Jan 12, 2026 05:57 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Market Hoilday: बीएसई और एनएसई में 15 जनवरी को छुट्टी रहेगी। आज सोमवार को इसकी जानकारी साझा की गई है। इस छुट्टी की वजह महाराष्ट्र में हो रहे महानगर पालिका का चुनाव है। इस दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग-अलग नगरपालिकाओं में मतदान किए जाएंगे। जिसकी वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:टाटा ग्रुप की कंपनी ने किया ₹57 डिविडेंड देने का ऐलान, एक झटका भी

एनएसई ने भी सर्कुलर में किया बदलाव

बीएसई की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार 15 जनवरी को इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में ट्रेडिंग नहीं होगी। बीएसई के सर्कुलर में कहा गया है, “इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्रस जो 15 जनवरी को एक्सपायर होने वाले थे अब 14 जनवरी को होंगे।” बता दें, इसके अलावा एनएसई ने अपने पुराने सर्कुलर को अपडेट किया है। एनएसई ने कहा है कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट और एएंडओ में कोई कारोबार नहीं होगा।

बीते साल बीएसई और एनएसई की तरफ से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट में 15 जनवरी की छुट्टी शामिल नहीं। तब जनवरी के महीने में सिर्फ 26 जनवरी की को छुट्टी घोषित किया गया था।

ये भी पढ़ें:तीसरी बार बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी, 1 साल में 489% चढ़ा भाव

इस साल कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार

3 मार्च को होली की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। इसके बाद मार्च के महीने में ही राम नवमी के दिन शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। 3 अप्रैल को भी शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी। इस दिन गुड फ्राइेड का त्योहार है। अप्रैल के महीने में ही 14 तारीख को बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं होगा। एक मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद की वजह से शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी।

26 जून को मुबर्रम और 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की वजह से बीएसई और एनएसई में छुट्टी रहेगी। दशहरा की वजह से 20 अक्टूबर और दिवाली की वजह से 10 नवंबर को शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। 24 नवंबर को गुरुनानक जयंती की वजह से भी शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Stock Market Updates अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।