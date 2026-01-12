15 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार, अचानक क्यों हुई BSE और NSE में छुट्टी

संक्षेप: Stock Market Hoilday: बीएसई और एनएसई में 15 जनवरी को छुट्टी रहेगी। आज सोमवार को इसकी जानकारी साझा की गई है। इस छुट्टी की वजह महाराष्ट्र में हो रहे महानगर पालिका का चुनाव है। इस दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग-अलग नगरपालिकाओं में मतदान किए जाएंगे।

Stock Market Hoilday: बीएसई और एनएसई में 15 जनवरी को छुट्टी रहेगी। आज सोमवार को इसकी जानकारी साझा की गई है। इस छुट्टी की वजह महाराष्ट्र में हो रहे महानगर पालिका का चुनाव है। इस दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग-अलग नगरपालिकाओं में मतदान किए जाएंगे। जिसकी वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी।

एनएसई ने भी सर्कुलर में किया बदलाव बीएसई की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार 15 जनवरी को इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में ट्रेडिंग नहीं होगी। बीएसई के सर्कुलर में कहा गया है, “इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्रस जो 15 जनवरी को एक्सपायर होने वाले थे अब 14 जनवरी को होंगे।” बता दें, इसके अलावा एनएसई ने अपने पुराने सर्कुलर को अपडेट किया है। एनएसई ने कहा है कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट और एएंडओ में कोई कारोबार नहीं होगा।

बीते साल बीएसई और एनएसई की तरफ से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट में 15 जनवरी की छुट्टी शामिल नहीं। तब जनवरी के महीने में सिर्फ 26 जनवरी की को छुट्टी घोषित किया गया था।

इस साल कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार 3 मार्च को होली की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। इसके बाद मार्च के महीने में ही राम नवमी के दिन शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। 3 अप्रैल को भी शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी। इस दिन गुड फ्राइेड का त्योहार है। अप्रैल के महीने में ही 14 तारीख को बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं होगा। एक मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद की वजह से शेयर बाजारों में छुट्टी रहेगी।