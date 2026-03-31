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शेयर बाजार में आज है छुट्टी? महावीर जयंती की वजह से क्या बंद है BSE और NSE

Mar 31, 2026 08:12 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Stock market holidays 2026: सेंसेक्स और निफ्टी (NSE) में आज महावारी जयंती (Mahavir Jayanti) की वजह से कोई कारोबार नहीं होगा। बता दें, इस हफ्तें दो कारोबारी दिनों के दौरान शेयर बाजार बंद रहेगा।

शेयर बाजार में आज है छुट्टी? महावीर जयंती की वजह से क्या बंद है BSE और NSE

Stock market holidays 2026: शेयर बाजार आज मंगलवार को बंद है। सेंसेक्स और निफ्टी (NSE) में आज महावारी जयंती (Mahavir Jayanti) की वजह से कोई कारोबार नहीं होगा। बता दें, इस हफ्तें दो कारोबारी दिनों के दौरान शेयर बाजार बंद रहेगा। यानी इस सप्ताह 5 में से सिर्फ 3 कारोबारी दिन ही स्टॉक मार्केट खुला रहेगा।

MCX में भी छुट्टी?

महावीर जयंती की वजह से एमसीएक्स में ट्रेडिंग दोपहर तक नहीं होगी। वहीं, शाम को 5 बजे से 11 बजे तक एक बार फिर से एमसीएक्स में कारोबार आप कर पााएंगे।

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शेयर बाजार में इस हफ्ते

इस सप्ताह कुल दो दिन शेयर बाजार में छुट्टी है। आज महावीर जयंती की वजह से कोई कारोबार नहीं होगा। वहीं, अगली छुट्टी 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे त्योहार की वजह से है। यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीन दिन लगातार शेयर बाजार बंद रहेगा। बता दें, गुड फ्राइडे के दिन अमेरिकी शेयर बाजार में भी छुट्टी रहेगी।

2026 में शेयर बाजार में कब-कब छुट्टी

गुड फ्राइडे की छुट्टी के बाद शेयर बाजार 14 अप्रैल को बंद रहेगा। डॉ बी आर अम्बेडकर जयंती की वजह से BSE और NSE में इस दिन कोई कारोबार नहीं होगा। 1 मई का महाराष्ट्र दिवस की वजह से भी शेयर बाजार में छुट्टी रहेदी। फिर 28 मई को Eid al-Adha की वजह से मार्केट बंद रहेगा। जून के महीने में सिर्फ एक छुट्टी है। 26 जून को मुहर्रम त्योहार की वजह से स्टॉक मार्केट बंद रहेगा।

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जुलाई और अगस्त का ऐसा महीना है कि जब एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की वजह शेयर बाजार बंद रहेगा। अक्टूबर और नवंबर में दो-दो दिन स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी। इस साल की आखिरी छुट्टी क्रिसमस है। 25 दिसंबर को शेयर बाजार बंद रहेगा।

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घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली जारी

शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1635.67 अंक या फिर 2.22 प्रतिशत की गिरावट के बाद 71947.55 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 2.14 प्रतिशत या फिर 488.20 अंक की गिरावट के बाद 22331.40 अंक पर बंद हुआ है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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