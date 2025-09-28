Stock market holidays:अक्टूबर के महीने में 11 दिन रहेगी शेयर बाजार में छुट्टी, जानें किस-किस दिन बंद रहेगा स्टॉक मार्केट
Stock market holidays: अक्टूबर के महीने में कई बड़ी छुट्टियां हैं। जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार उस दिन नहीं होगा। इस साल अक्टूबर के महीने में सेंसेक्स और निफ्टी शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 11 दिन बंद रहेंगे। आइए जानते हैं कि किस-किस दिन शेयर बाजार में अगले महीने छुट्टी रहेगी।
BSE और NSE के कैलेंडर में किस दिन है छुट्टी?
बीएसई और एनएसई की तरफ से जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर के महीने में 3 दिन ऐसे हैं जब शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। इसमें दिवाली का दिन भी शामिल है। बता दें, दिवाली के दिन मार्केट में सामान्य कारोबार नहीं होता है। इस दिन मूहूर्त ट्रेडिंग होती है। वह भी महज एक घंटे के लिए होता है।
किस-किस दिन है छुट्टी?
एनएसई की तरफ से जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार 2 अक्टूबर को दशहरा और महात्मा गांधी की जयंती की वजह से शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। 21 अक्टूबर को दिवाली और लक्ष्मी पूजा और 22 अक्टूबर को दिवाली और बलिप्रतिपदा की छुट्टी रहेगी।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (multi-commodity exchange) और करेंसी डेरिवेटिव्स भी इन तीन दिनों के दौरान बंद रहेंगे।
इस साल अब किस-किस दिन रहेगी छुट्टी
2 अक्टूबर 2025 - महात्मा गांधी जयंती और दशहरा की छुट्टी रहेगी।
21 अक्टूबर - दिवाली लक्ष्मी पूजा की छुट्टी रहेगी।
22 अक्टूबर - बलिप्रतिपदा की छुट्टी रहेगी।
5 नवंबर 2025 - प्रकाश गुरुपर्ब श्री गुरु नानक देव की छुट्टी रहेगी।
25 दिसंबर 2025 - क्रिसमस की छुट्टी रहेगी।
क्या है मूहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग
एनएसई और बीएसई की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार 21 अक्टूबर मूहूर्त ट्रेडिंग होगी। दिवाली मूहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग 1.45Pm से 2.45Pm है। 2024 में मूहू्र्त ट्रेडिंग मजबूती के साथ बंद हुआ था। तब सेंसेक्स 335 अंक या फिर 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 79,724 अंक पर बंद हुए थे।