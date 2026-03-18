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Stock Market Holiday: उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद पर शेयर मार्केट खुला रहेगा या बंद?

Mar 18, 2026 12:10 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Holiday: इस हफ्ते उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद पर भी शेयर मार्केट खुला रहेगा या बंद?  जानिए बाकी बचे मार्च के दिनों में और आने वाले अप्रैल में कब-कब बंद रहेंगे NSE और BSE।

Stock Market Holiday: उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद पर शेयर मार्केट खुला रहेगा या बंद?

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इस सप्ताह शेयर मार्केट की छुट्टियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। देश में उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद-उल-फितर जैसे बड़े त्योहार होने के बावजूद NSE और BSE खुले रहेंगे। निवेशकों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस हफ्ते ट्रेडिंग सामान्य रूप से जारी रहेगी और बाजार में कोई छुट्टी नहीं है।

इस हफ्ते क्यों नहीं है त्योहार की छुट्टी

एनएसई और बीएसई के आधिकारिक छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, इस सप्ताह किसी भी त्योहार पर शेयर बाजार बंद नहीं रहेगा। उगादी और गुड़ी पड़वा 19 मार्च को मनाए जाएंगे। ईद-उल-फितर 21 मार्च (शनिवार) को पड़ने की संभावना है। चूंकि ईद इस बार वीकेंड पर है, इसलिए इसका बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि पूरे हफ्ते ट्रेडिंग सामान्य रहेगी।

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अब मार्च में अगली छुट्टी कब है

हालांकि इस सप्ताह बाजार खुला रहेगा, लेकिन मार्च महीने में आगे दो छुट्टियां तय हैं। 26 मार्च को श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में मार्केट क्लोज्ड रहेगा और 31 मार्च को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में छुट्टी है। इन दोनों दिन NSE और BSE में ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी।

त्योहार और बाजार: निवेशकों के लिए जरूरी जानकारी

उगादी दक्षिण भारत में नया साल माना जाता है, जबकि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ईद-उल-फितर रमजान के अंत का त्योहार है, जिसकी तारीख चांद दिखने पर तय होती है। इस बार इसके शनिवार को पड़ने की वजह से बाजार पर असर नहीं पड़ेगा।

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पहले हो चुकी है छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन

मार्च की शुरुआत में होली के दौरान निवेशकों में कुछ भ्रम देखा गया था। 3 मार्च को बाजार बंद रहा, जबकि कई जगहों पर होली 4 मार्च को मनाई गई थी। ऐसे में निवेशकों को छुट्टी की सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है।

अप्रैल में कब-कब बंद रहेगा बाजार?

2026 में अभी कई और stock market holidays बाकी हैं। अप्रैल में दो बड़ी छुट्टियां आने वाली हैं। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती है। इन दिनों को भी शेयर मार्केट बंद रहेगा।

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निवेशकों के लिए जरूरी सलाह

शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को छुट्टियों का पूरा कैलेंडर ध्यान में रखना चाहिए। इससे वे अपने निवेश और ट्रेडिंग की बेहतर योजना बना सकते हैं और किसी भी तरह के भ्रम से बच सकते हैं।

कुल मिलाकर, इस सप्ताह त्योहारों के बावजूद शेयर बाजार खुला रहेगा, जिससे निवेशकों को ट्रेडिंग का पूरा मौका मिलेगा। हालांकि, मार्च के अंत में दो छुट्टियां तय हैं, इसलिए निवेशकों को पहले से योजना बनाकर चलना चाहिए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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