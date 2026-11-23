कल शेयर बाजार बंद रहेगा? BSE-NSE में नहीं होगी ट्रेडिंग, जानिए क्या है वजह
मुख्य बातें
- शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वालों के लिए जरूरी खबर है
- मंगलवार, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे
- यानी कल BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर कोई कारोबार नहीं होगा
Stock Market Holiday: शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वालों के लिए जरूरी खबर है। मंगलवार, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मौके पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। यानी कल BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर कोई कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेडिंग को लेकर कुछ बदलाव रहेंगे। देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सुबह का कारोबार बंद रहेगा। यहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि, शाम के सेशन में 5 बजे से रात 11:30 बजे तक कारोबार जारी रहेगा। वहीं, NCDEX पर मंगलवार को पूरे दिन ट्रेडिंग बंद रहेगी।
2026 में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार
24 नवंबर की छुट्टी इस साल की दूसरी आखिरी स्टॉक मार्केट हॉलिडे होगी। इसके बाद साल 2026 की आखिरी बाजार छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रहेगी। यानी BSE और NSE अब सीधे 25 दिसंबर को बंद रहेंगे। साल 2026 के लिए कुल 16 ट्रेडिंग हॉलिडे तय किए गए थे, जिनमें से 14 छुट्टियां पहले ही हो चुकी हैं। अप्रैल में गुड फ्राइडे और डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के मौके पर बाजार बंद रहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र दिवस, बकरीद, मुहर्रम, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा और दिवाली पर भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी।
सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट
छुट्टी से पहले सोमवार को शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 1,483.72 अंक यानी 1.77% गिरकर 82,435.99 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,523 अंक से ज्यादा टूट गया था। वहीं, निफ्टी 450.95 अंक यानी 1.75% गिरकर 25,349.65 पर आ गया। जुलाई के बाद निफ्टी की यह एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट रही। बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में हुई बिकवाली रही। इसके अलावा अमेरिकी और एशियाई बाजारों में कमजोरी का असर भी भारतीय बाजार पर पड़ा। AI कंपनियों के शेयरों की महंगी वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी है।
बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव
सोमवार को बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। एक्सिस बैंक 3.95%, ICICI बैंक 3.39%, HDFC बैंक 3.22% और SBI 2.91% टूटकर बंद हुए। हालांकि, बाजार की गिरावट के बीच IT शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। TCS का शेयर 3.47%, टेक महिंद्रा 2.13%, HCL टेक्नोलॉजीज 1.94% और इंफोसिस 0.70% चढ़कर बंद हुए। टाइटन और ITC के शेयरों में भी तेजी रही।
आगे भी जारी रह सकती है गिरावट?
मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान के मुताबिक, सोमवार को हाई लेवल पर निवेशकों ने मुनाफावसूली की। निफ्टी ने डेली चार्ट पर लंबी बियरिश कैंडल बनाई है, जो बाजार में आगे भी कमजोरी का संकेत दे रही है। उनके मुताबिक, फिलहाल बाजार में उतार-चढ़ाव और गिरावट का दबाव बना रह सकता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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