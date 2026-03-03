Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

स्टॉक मार्केट पर चढ़ा होली का रंग, आज शेयर न खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे

Mar 03, 2026 08:17 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Market Holiday Today: अगर आप मंगलवार को पैसा लगाने का प्लान बना रहे थे, तो अपनी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव कीजिए। क्योंकि इस बार बाजार में होली हॉलीडे है।यह महीना तो छुट्टियों का महीना है। 3 मार्च (होली) के अलावा 26 मार्च (राम नवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी बाजार बंद रहेगा।

स्टॉक मार्केट पर चढ़ा होली का रंग, आज शेयर न खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे

इस बार शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को एक अलग ही सरप्राइज दिया है। अगर आप मंगलवार को पैसा लगाने का प्लान बना रहे थे, तो अपनी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव कीजिए। क्योंकि इस बार बाजार में होली हॉलीडे है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 3 मार्च यानी मंगलवार का दिन BSE और NSE दोनों के लिए पूरी तरह से ऑफिस-बंद रहेगा। यानी उस दिन आप न तो कोई शेयर खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे।

लेकिन इंतजार कीजिए, कमोडिटी यानी सोना-चांदी के शौकीनों के लिए थोड़ी खुशखबरी है। MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) सिर्फ दिन के पहले हाफ में बंद रहेगा और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पूरी दमदारी के साथ खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ NCDEX पूरे दिन बंद रहेगा।

होली कब है? भ्रम की स्थिति

यहां एक ट्विस्ट है। बाजार 3 मार्च को बंद है, लेकिन असली रंग वाली होली यानी धुलेंडी देश के कई हिस्सों में 4 मार्च यानी बुधवार को खेली जाएगी। तो समझिए कि सरकार और एक्सचेंज ने पहले ही दिन यानी 3 मार्च को छुट्टी का ऐलान कर दिया, ताकि लोग बिना किसी टेंशन के रंगों में डूब सकें।

ये भी पढ़ें:ईरान-अमेरिका जंग से दलाल स्ट्रीट में तबाही, सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट पर बंद
ये भी पढ़ें:फरवरी में कच्चे तेल की सप्लाई में रूस सबसे बड़ा सप्लायर, सऊदी अरब का बढ़ा दबदबा
ये भी पढ़ें:सैलरी अकाउंट रखने वाले हो जाएं सावधान! वरना आपका अकाउंट हो जाएगा 'आम'

2026 का हॉलिडे कैलेंडर: कब-कब बंद रहेगा बाजार

अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर इंट्राडे के शौकीन, तो 2026 के इस हॉलिडे कैलेंडर को नोट कर लीजिए। 2026 के जारी हुए इस कैलेंडर में कुल 15 ट्रेडिंग हॉलिडे बताए गए हैं। अब तक सिर्फ दो ही हॉलिडे हुए हैं।

1. 15 जनवरी: मुंबई BMC चुनाव की वजह से।

2. 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस।

आगे की राह कुछ यूं है

· मार्च का महीना: यह महीना तो छुट्टियों का महीना है। 3 मार्च (होली) के अलावा 26 मार्च (राम नवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी बाजार बंद रहेगा।

· अप्रैल-मई: इन दोनों महीनों में दो-दो दिन बाजार बंद रहेंगे।

· जून: सिर्फ एक दिन की छुट्टी।

· जुलाई-अगस्त: इन दो महीनों में कोई छुट्टी नहीं है। फुल ट्रेडिंग का मजा लीजिए!

· सितंबर-दिसंबर: सितंबर और दिसंबर में एक-एक छुट्टी।

· अक्टूबर-नवंबर: इन महीनों में दो-दो दिन बाजार बंद रहेंगे।

बाजार पर चढ़ा लाल रंग

अब बात करते हैं पैसों की। होली से पहले ही बाजार में लाल रंग इतना छाया कि निवेशकों के चेहरे उतर गए। सोमवार, 2 मार्च को ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (मिडिल ईस्ट टेंशन) ने भारतीय बाजार को जोरदार झटका दिया।

निफ्टी 1.24% की गिरावट के साथ 24,865 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 1.29% लुढ़ककर 80,238 पर आ गिरा। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तो ऐसा गोता लगा कि बोले तो Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 दोनों में 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

एक्सपर्ट की राय क्या है?

रिलायंस ब्रोकिंग लिमिटेड के SVP, अजीत मिश्रा का कहना है, "सोमवार कोबाजार में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। ऑटो, रियल्टी और एनर्जी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा दबाव में रहे। हालांकि, आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन यह किसी के लिए भी राहत की बात नहीं है। मिडकैप और स्मॉलकैप में आई गिरावट बताती है कि निवेशकों के बीच सावधानी बरतने का माहौल है।" तो तैयार हो जाइए, अगले कुछ दिन बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। होली के रंगों के बीच, अपने निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रहना ही समझदारी होगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Holiday Holi Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,