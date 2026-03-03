स्टॉक मार्केट पर चढ़ा होली का रंग, आज शेयर न खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे

Stock Market Holiday Today: अगर आप मंगलवार को पैसा लगाने का प्लान बना रहे थे, तो अपनी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव कीजिए। क्योंकि इस बार बाजार में होली हॉलीडे है।यह महीना तो छुट्टियों का महीना है। 3 मार्च (होली) के अलावा 26 मार्च (राम नवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी बाजार बंद रहेगा।

इस बार शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को एक अलग ही सरप्राइज दिया है। अगर आप मंगलवार को पैसा लगाने का प्लान बना रहे थे, तो अपनी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव कीजिए। क्योंकि इस बार बाजार में होली हॉलीडे है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 3 मार्च यानी मंगलवार का दिन BSE और NSE दोनों के लिए पूरी तरह से ऑफिस-बंद रहेगा। यानी उस दिन आप न तो कोई शेयर खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे।

लेकिन इंतजार कीजिए, कमोडिटी यानी सोना-चांदी के शौकीनों के लिए थोड़ी खुशखबरी है। MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) सिर्फ दिन के पहले हाफ में बंद रहेगा और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पूरी दमदारी के साथ खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ NCDEX पूरे दिन बंद रहेगा।

होली कब है? भ्रम की स्थिति यहां एक ट्विस्ट है। बाजार 3 मार्च को बंद है, लेकिन असली रंग वाली होली यानी धुलेंडी देश के कई हिस्सों में 4 मार्च यानी बुधवार को खेली जाएगी। तो समझिए कि सरकार और एक्सचेंज ने पहले ही दिन यानी 3 मार्च को छुट्टी का ऐलान कर दिया, ताकि लोग बिना किसी टेंशन के रंगों में डूब सकें।

2026 का हॉलिडे कैलेंडर: कब-कब बंद रहेगा बाजार अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर इंट्राडे के शौकीन, तो 2026 के इस हॉलिडे कैलेंडर को नोट कर लीजिए। 2026 के जारी हुए इस कैलेंडर में कुल 15 ट्रेडिंग हॉलिडे बताए गए हैं। अब तक सिर्फ दो ही हॉलिडे हुए हैं।

1. 15 जनवरी: मुंबई BMC चुनाव की वजह से।

2. 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस।

· अप्रैल-मई: इन दोनों महीनों में दो-दो दिन बाजार बंद रहेंगे।

· जून: सिर्फ एक दिन की छुट्टी।

· जुलाई-अगस्त: इन दो महीनों में कोई छुट्टी नहीं है। फुल ट्रेडिंग का मजा लीजिए!

· सितंबर-दिसंबर: सितंबर और दिसंबर में एक-एक छुट्टी।

· अक्टूबर-नवंबर: इन महीनों में दो-दो दिन बाजार बंद रहेंगे।

बाजार पर चढ़ा लाल रंग अब बात करते हैं पैसों की। होली से पहले ही बाजार में लाल रंग इतना छाया कि निवेशकों के चेहरे उतर गए। सोमवार, 2 मार्च को ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (मिडिल ईस्ट टेंशन) ने भारतीय बाजार को जोरदार झटका दिया।

निफ्टी 1.24% की गिरावट के साथ 24,865 पर बंद हुआ और सेंसेक्स 1.29% लुढ़ककर 80,238 पर आ गिरा। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तो ऐसा गोता लगा कि बोले तो Nifty Midcap 100 और Nifty Smallcap 100 दोनों में 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।