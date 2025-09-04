stock market holiday on account of eid e milad is tomorrow check list शुक्रवार को ईद-ए-मिलाद पर शेयर मार्केट बंद रहेगा? निवेशकों के लिए जानना जरूरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़stock market holiday on account of eid e milad is tomorrow check list

Stock Market holiday: अक्टूबर में पहली छुट्टी 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर होगी। इसके बाद, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन और बलिप्रतिपदा के अवसर पर बीएसई और एनएसई में कारोबार बंद रहेगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 07:51 PM
Stock Market holiday: अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कल यानी 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद है। अब सवाल है कि इस मौके पर स्टॉक मार्केट बंद रहेगा या नहीं, आइए जान लेते हैं।

खुला रहेगा बाजार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के हॉलीडे लिस्ट पर गौर करें तो स्पष्ट है कि शेयर मार्केट बंद नहीं रहेगा। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार नियमित कारोबार के दौरान खुला रहेगा। लिस्ट के मुताबिक सितंबर महीने में सप्ताहांत के अलावा कोई अतिरिक्त अवकाश नहीं है। इसे देखते हुए सितंबर में भारतीय शेयर बाजार आठ दिन कारोबार के लिए बंद रहेगा।

अक्टूबर में कब-कब बंद रहेगा बाजार

अब अगला शेयर बाजार अवकाश अक्टूबर महीने में पड़ेगा। हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक एनएसई और बीएसई अगले तीन महीनों के दौरान सप्ताह के दौरान पांच दिन कारोबार के लिए बंद रहेंगे। बता दें कि अक्टूबर में शेयर बाजार तीन दिन बंद रहेगा। अक्टूबर में पहली छुट्टी 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर होगी। इसके बाद, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजन और बलिप्रतिपदा के अवसर पर बीएसई और एनएसई में कारोबार बंद रहेगा। नवंबर और दिसंबर में क्रमशः प्रकाश पर्व (श्री गुरु नानक देव) और क्रिसमस के अवसर पर एक-एक अवकाश रहेगा।

शेयर बाजार का हाल

जीएसटी दरों में व्यापक कटौती के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से गुरुवार को स्थानीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 150 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी 19 अंक मजबूत हुआ।

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 150.30 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80,718.01 अंक पर बंद हुआ। रिलायंस और इन्फोसिस जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार में बढ़त सीमित रही। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 19.25 अंक यानी 0.08 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 24,734.30 अंक पर बंद हुआ।

