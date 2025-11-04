Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock Market Holiday on 5 November NSE BSE to remain closed for Guru Nanak Jayanti bank holidays also
Stock Market Holiday: कल बुधवार को बंद रहेंगे शेयर बाजार, बैंकों में भी रहेगी छुट्टी, जानिए क्यों

Stock Market Holiday: कल बुधवार को बंद रहेंगे शेयर बाजार, बैंकों में भी रहेगी छुट्टी, जानिए क्यों

संक्षेप: एक्सचेंज द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 5 नवम्बर को इक्विटी, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) और करेंसी डेरिवेटिव्स से जुड़े सभी लेन-देन नहीं होंगे। यानी निवेशक इस दिन किसी भी तरह के ट्रेडिंग ऑर्डर नहीं दे पाएंगे।

Tue, 4 Nov 2025 12:37 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Market Holiday: देशभर में बुधवार, 5 नवम्बर 2025 को गुरु नानक जयंती (गुरुपुरब) के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। इस दिन देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बीएसई (BSE) पर सभी प्रकार के कारोबार स्थगित रहेंगे। एक्सचेंज द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 5 नवम्बर को इक्विटी, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) और करेंसी डेरिवेटिव्स से जुड़े सभी लेन-देन नहीं होंगे। यानी निवेशक इस दिन किसी भी तरह के ट्रेडिंग ऑर्डर नहीं दे पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगला अवकाश क्रिसमस पर

एनएसई की अवकाश सूची के मुताबिक, अगला ट्रेडिंग हॉलिडे 25 दिसम्बर (क्रिसमस) को पड़ेगा। इसके बाद बाजार दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

2025 में कुल 14 शेयर बाजार अवकाश

वर्ष 2025 के लिए एनएसई और बीएसई ने कुल 14 दिन के बाजार अवकाश घोषित किए हैं। इसमें साप्ताहिक छुट्टियां यानी शनिवार और रविवार शामिल नहीं हैं। इसके अलावा यदि किसी विशेष राज्य में क्षेत्रीय त्योहारों के कारण बैंक या अन्य संस्थान बंद रहते हैं, तो उसका असर सीमित स्तर पर बाजार गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

बैंक भी रहेंगे बंद

गुरु नानक जयंती के अवसर पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में बैंक भी बंद रहेंगे। हालांकि, यह अवकाश राज्यवार तय किया गया है, इसलिए सभी जगह बैंकिंग सेवाएं एक साथ प्रभावित नहीं होंगी। ग्राहक आवश्यक सेवाओं के लिए नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकेंगे।

गुरु नानक जयंती का महत्व

गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक थे। उनका जन्म दिवस गुरुपुरब के रूप में देशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है, जो आमतौर पर नवंबर महीने में आती है। इस दिन देशभर के गुरुद्वारों में प्रभात फेरी, कीर्तन, लंगर सेवा और शोभायात्रा आयोजित की जाती हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में समानता, सेवा, शांति और भक्ति का संदेश दिया था। यही कारण है कि गुरु नानक जयंती केवल सिख समुदाय ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेरणा का पर्व बन चुकी है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।