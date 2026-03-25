Stock Market Holiday: शेयर मार्केट अगले 8 दिनों में 3 दिन बंद रहेगा, जानें कब-कब है छुट्टी?
Stock Market Holiday: मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल की शुरुआत यानी कुल 8 दिनों में बाजार तीन दिन बंद रहेगा। इस सप्ताह पहली छुट्टी 26 मार्च, गुरुवार को श्री राम नवमी के अवसर पर पड़ेगी। इसके बाद महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा।
भारतीय शेयर मार्केट में अगले कुछ दिनों के दौरान कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं, जिससे बीएसई और NSE में ट्रेडिंग एक्टिविटी में ब्रेक देखने को मिलेगा। मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल की शुरुआत में बाजार तीन दिन बंद रहेगा। इन छुट्टियों की वजह से अगले 8 ट्रेडिंग दिनों में से 3 दिन बाजार बंद रहेगा। खास बात यह है कि 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच केवल 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे, जिससे निवेशकों को एक लंबा वीकेंड भी मिलेगा।
इस सप्ताह पहली छुट्टी 26 मार्च, गुरुवार को श्री राम नवमी के अवसर पर पड़ेगी। इसके बाद महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा। आइए इस साल अब बची छुट्टियों के बारे में….
26 मार्च से दिसंबर तक की छुट्टियों की लिस्ट
|क्रम संख्या
|डेट
|दिन
|छुट्टी का विवरण
|1.
|26 मार्च
|गुरुवार
|श्रीराम नवमी
|2.
|31 मार्च
|मंगलवार
|महावीर जयंती
|3.
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|गुड फ्राइडे
|4.
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|अंबेडकर जयंती
|5.
|1 मई
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस
|6.
|28 मई
|गुरुवार
|बकरीद
|7.
|26 जून
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|8.
|14 सितंबर
|सोमवार
|गणेश चतुर्थी
|9.
|2 अक्टूबर
|शुक्रवार
|गांधी जयंती
|10.
|20 अक्टूबर
|मंगलवार
|दशहरा
|11.
|10 नवंबर
|मंगलवार
|दिवाली (बलिप्रतिपदा)
|12.
|24 नवंबर
|मंगलवार
|गुरु नानक जयंती
|13.
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस
निवेशकों के लिए जरूरी सलाह
लगातार छुट्टियों के बीच ट्रेडिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे,कम ट्रेडिंग दिनों में वोलैटिलिटी बढ़ सकती है, ग्लोबल मार्केट का असर ज्यादा दिख सकता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जबकि, लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है।
कुल मिलाकर शेयर बाजार में जहां एक तरफ अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार छुट्टियां निवेशकों को थोड़ी राहत दे सकती हैं। हालांकि, कम ट्रेडिंग सेशन्स के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव और तेज हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें