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Stock Market Holiday: शेयर मार्केट अगले 8 दिनों में 3 दिन बंद रहेगा, जानें कब-कब है छुट्टी?

Mar 25, 2026 02:37 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Holiday: मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल की शुरुआत यानी कुल 8 दिनों में बाजार तीन दिन बंद रहेगा। इस सप्ताह पहली छुट्टी 26 मार्च, गुरुवार को श्री राम नवमी के अवसर पर पड़ेगी। इसके बाद महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा।

Stock Market Holiday: शेयर मार्केट अगले 8 दिनों में 3 दिन बंद रहेगा, जानें कब-कब है छुट्टी?

भारतीय शेयर मार्केट में अगले कुछ दिनों के दौरान कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं, जिससे बीएसई और NSE में ट्रेडिंग एक्टिविटी में ब्रेक देखने को मिलेगा। मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल की शुरुआत में बाजार तीन दिन बंद रहेगा। इन छुट्टियों की वजह से अगले 8 ट्रेडिंग दिनों में से 3 दिन बाजार बंद रहेगा। खास बात यह है कि 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच केवल 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे, जिससे निवेशकों को एक लंबा वीकेंड भी मिलेगा।

इस सप्ताह पहली छुट्टी 26 मार्च, गुरुवार को श्री राम नवमी के अवसर पर पड़ेगी। इसके बाद महावीर जयंती और गुड फ्राइडे के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा। आइए इस साल अब बची छुट्टियों के बारे में….

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26 मार्च से दिसंबर तक की छुट्टियों की लिस्ट

क्रम संख्याडेट दिनछुट्टी का विवरण
1.26 मार्चगुरुवारश्रीराम नवमी
2.31 मार्चमंगलवारमहावीर जयंती
3.3 अप्रैलशुक्रवारगुड फ्राइडे
4.14 अप्रैलमंगलवारअंबेडकर जयंती
5.1 मईशुक्रवारमहाराष्ट्र दिवस
6.28 मईगुरुवारबकरीद
7.26 जूनशुक्रवारमुहर्रम
8.14 सितंबरसोमवारगणेश चतुर्थी
9.2 अक्टूबरशुक्रवारगांधी जयंती
10.20 अक्टूबरमंगलवारदशहरा
11.10 नवंबरमंगलवारदिवाली (बलिप्रतिपदा)
12.24 नवंबरमंगलवारगुरु नानक जयंती
13.25 दिसंबरशुक्रवारक्रिसमस

निवेशकों के लिए जरूरी सलाह

लगातार छुट्टियों के बीच ट्रेडिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे,कम ट्रेडिंग दिनों में वोलैटिलिटी बढ़ सकती है, ग्लोबल मार्केट का असर ज्यादा दिख सकता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जबकि, लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है।

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कुल मिलाकर शेयर बाजार में जहां एक तरफ अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार छुट्टियां निवेशकों को थोड़ी राहत दे सकती हैं। हालांकि, कम ट्रेडिंग सेशन्स के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव और तेज हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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