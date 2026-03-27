Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग, निवेशकों के लिए जानना जरूरी

Mar 27, 2026 07:31 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। अगले हफ्ते में सिर्फ तीन दिन-सोमवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रेडिंग होगी। मंगलवार, शुक्रवार के अलावा शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा। शनिवार और रविवार, साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है।

अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग, निवेशकों के लिए जानना जरूरी

Stock Market holiday list: अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल, आने वाला सप्ताह ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए छोटा रहने वाला है। दरअसल, मंगलवार 31 मार्च को महावीर जयंती और शुक्रवार 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। कहने का मतलब है कि अगले हफ्ते में सिर्फ तीन दिन-सोमवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रेडिंग होगी। मंगलवार, शुक्रवार के अलावा शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा। बता दें कि शनिवार और रविवार, साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है।

कमोडिटी मार्केट की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) का शेड्यूल थोड़ा अलग रहेगा। महावीर जयंती के दिन MCX में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का सेशन बंद रहेगा लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं गुड फ्राइडे के दिन MCX पूरी तरह बंद रहेगा, यानी सुबह और शाम दोनों सत्रों में कोई कारोबार नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:प्लांट में प्रोडक्शन रोके जाने की आई खबर, क्रैश हो गया टाटा का यह शेयर

अप्रैल और मई में स्टॉक मार्केट की छुट्टियां

गुड फ्राइडे यानी 3 अप्रैल के बाद अगली छुट्टी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर होगी। इसके बाद 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद पर भी बाजार में कारोबार नहीं होगा। बता दें कि इस हफ्ते भी सिर्फ चार कारोबारी दिन ही ट्रेडिंग हुई है। राम नवमी के कारण गुरुवार को दलाल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग नहीं हुई थी। इसके अलावा, शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश की वजह से बाजार बंद रहे।

ये भी पढ़ें:SBI से केनरा बैंक तक… आखिर क्यों भरभरा गए सरकारी बैंकों के स्टॉक?

जून से दिसंबर तक की सूची

26 जून को मुहर्रम, 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर बाजार में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 20 अक्टूबर को दशहरा, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर भी ट्रेडिंग नहीं होगी। साल की अंतिम छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन होगी।

शुक्रवार को बाजार का हाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शु्क्रवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,690.23 अंक यानी 2.25 प्रतिशत गिरकर 73,583.22 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,739.04 अंक टूटकर 73,534.41 तक पहुंच गया। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 486.85 अंक यानी 2.09 प्रतिशत गिरकर 22,819.60 पर बंद हुआ। छुट्टियों के कारण कम कारोबारी दिवस वाले सप्ताह में, बीएसई सेंसेक्स 949.74 अंक टूटा और निफ्टी 294.9 अंक नीचे आ गया। कारोबारियों के अनुसार कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहने, रुपये में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी बाजार की धारणा को कमजोर किया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,