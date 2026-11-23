मुख्य बातें

24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती के अवसर पर NSE और BSE में बंद रहेगा कारोबार।

Stock Market Holiday November 24: शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए नवंबर के आखिरी हफ्ते में एक अहम अपडेट है। मंगलवार 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती के मौके पर देश के प्रमुख शेयर बाजार NSE और BSE में कारोबार बंद रहेगा। ऐसे में इस दिन न तो सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) में ट्रेडिंग होगी और न ही इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में खरीद-बिक्री की जा सकेगी।

हालांकि, कमोडिटी मार्केट में कारोबार करने वाले निवेशकों के लिए कुछ राहत रहेगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह का कारोबार बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। यानी सोना, चांदी और कच्चे तेल जैसे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में शाम को कारोबार का मौका मिलेगा।

24 नवंबर को NSE और BSE पर क्यों बंद रहेगा कारोबार?

शेयर बाजार के 2026 के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के कारण ट्रेडिंग हॉलिडे रखा गया है। इस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में कोई कारोबार नहीं होगा। इसका मतलब है कि निवेशक मंगलवार को शेयरों की सामान्य खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा Nifty 50 और Sensex में भी पूरे दिन कारोबार नहीं होगा, जो निवेशक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या बाजार में रोजाना पोजीशन बनाते हैं, उन्हें इस छुट्टी को ध्यान में रखकर अपनी ट्रेडिंग रणनीति तैयार करनी चाहिए।

MCX पर सुबह बंद, शाम को मिलेगी ट्रेडिंग की सुविधा

24 नवंबर को कमोडिटी मार्केट का शेड्यूल शेयर बाजार से थोड़ा अलग रहेगा। MCX पर सुबह का सत्र बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में कारोबार किया जा सकेगा।

MCX के निर्धारित ट्रेडिंग शेड्यूल के अनुसार:

सुबह का सत्र: सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक

शाम का सत्र: शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे या 11:55 बजे तक

ऐसे में सोना (Gold), चांदी (Silver) और कच्चे तेल (Crude Oil) जैसे पात्र कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में शाम के सत्र के दौरान ट्रेडिंग उपलब्ध रहेगी। हालांकि, कारोबार का अंतिम समय संबंधित कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग हो सकता है। इसलिए कमोडिटी ट्रेडर्स को अपने ब्रोकर या MCX के संबंधित कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग शेड्यूल जरूर देख लेना चाहिए।

25 नवंबर को किस समय खुलेगा शेयर बाजार?

गुरु नानक जयंती की छुट्टी के बाद बुधवार 25 नवंबर 2026 को NSE और BSE में सामान्य कारोबार फिर शुरू हो जाएगा।



बाजार का नियमित समय पहले की तरह रहेगा:

ट्रेडिंग सेशन समय प्री-ओपन सेशन सुबह 9:00 बजे सामान्य कारोबार शुरू सुबह 9:15 बजे सामान्य कारोबार बंद दोपहर 3:30 बजे

यानी बुधवार को निवेशक सामान्य दिनों की तरह शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे।

नवंबर के आखिरी हफ्ते में कितने दिन होगी ट्रेडिंग?



24 नवंबर को बाजार बंद रहने के कारण नवंबर के आखिरी हफ्ते में निवेशकों को कुल 4 कारोबारी सत्र मिलेंगे। इन तारीखों पर शेयर बाजार खुला रहेगा।



सोमवार, 23 नवंबर 2026

बुधवार, 25 नवंबर 2026

गुरुवार, 26 नवंबर 2026

शुक्रवार, 27 नवंबर 2026

मंगलवार को छुट्टी होने के कारण सप्ताह में ट्रेडिंग के दिनों की संख्या कम रहेगी। ऐसे में निवेशकों को अपने ट्रेड और सेटलमेंट से जुड़े काम उसी हिसाब से प्लान करने चाहिए।

24 नवंबर को सेटलमेंट हॉलीडे भी

24 नवंबर की छुट्टी केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। यह सेटलमेंट हॉलीडे (Settlement Holiday) भी है। इसका असर निवेशकों के फंड और शेयरों के सेटलमेंट पर पड़ सकता है।

दरअसल, पिछले कारोबारी दिन किए गए कुछ सौदों से मिलने वाला पैसा या अन्य क्रेडिट छुट्टी के दिन निवेशकों के ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई नहीं दे सकता है। इसी तरह पैसे निकालने यानी विड्रॉल (Withdrawal) की प्रक्रिया भी बदले हुए सेटलमेंट शेड्यूल के अनुसार पूरी हो सकती है। इसलिए अगर आप बाजार से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं या किसी नए डील के लिए फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने ब्रोकर से सेटलमेंट और विड्रॉल (Withdrawal) की समयसीमा पहले ही जांच लें।

दिसंबर में कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

गुरु नानक जयंती के बाद 2026 में शेयर बाजार की अगली निर्धारित छुट्टी क्रिसमस के मौके पर होगी। वहीं, शुक्रवार 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के कारण NSE और BSE में ट्रेडिंग बंद रहेगी।