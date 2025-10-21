Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock market holiday indian stock market open or closed on Wednesday know here
शेयर बाजार बुधवार को खुले रहेंगे या बंद? निवेशकों के लिए जानना है जरूरी

शेयर बाजार बुधवार को खुले रहेंगे या बंद? निवेशकों के लिए जानना है जरूरी

संक्षेप: मंगलवार को एक घंटे के विशेष मुहूर्त कारोबार के दौरान शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत चढ़कर 84,426.34 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 अंक पर बंद हुआ।

Tue, 21 Oct 2025 10:16 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock market holiday: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच मंगलवार को एक घंटे के विशेष मुहूर्त कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। अब सवाल है कि बुधवार को भारतीय शेयर बाजार खुले रहेंगे या नहीं? आइए जान लेते हैं।

अक्टूबर में कब-कब बंद है बाजार

स्टॉक मार्केट की हॉलीडे सूची के मुताबिक बुधवार, 22 अक्टूबर, 2025 को दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा। अक्टूबर 2025 में कुल तीन शेयर बाजार अवकाश हैं: 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती/दशहरा के लिए, 21 अक्टूबर दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए, और 22 अक्टूबर दिवाली बलिप्रतिपदा के लिए। बता दें कि नवंबर में शेयर बाजार की आगामी छुट्टी 5 नवंबर को निर्धारित है, जो श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में है। दिसंबर में क्रिसमस के अवसर पर केवल एक दिन शेयर बाजार अवकाश है, जो 25 दिसंबर को पड़ता है।

मंगलवार को शेयर बाजार का क्या रहा हाल?

मंगलवार को एक घंटे के विशेष मुहूर्त कारोबार के दौरान शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत चढ़कर 84,426.34 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 25 शेयर गिरावट के साथ जबकि 24 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एक शेयर अपरिवर्तित रहा। बीएसई और एनएसई ने नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत और व्यापारियों एवं निवेशकों के लिए नई लेखा पुस्तकों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मंगलवार को पौने दो बजे से पौने तीन तक एक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित किया।

किस शेयर में सबसे बड़ी तेजी

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फिनसर्व के शेयर में सबसे अधिक 1.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद एक्सिस बैंक में 0.80 प्रतिशत, इन्फोसिस में 0.72 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.60 प्रतिशत, टाटा मोटर्स में 0.55 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस में 0.53 प्रतिशत और टाटा स्टील में 0.52 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी इंडिया, ट्रेंट लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में भी बढ़त दर्ज की गई।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।