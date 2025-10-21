शेयर बाजार बुधवार को खुले रहेंगे या बंद? निवेशकों के लिए जानना है जरूरी
Stock market holiday: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच मंगलवार को एक घंटे के विशेष मुहूर्त कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। अब सवाल है कि बुधवार को भारतीय शेयर बाजार खुले रहेंगे या नहीं? आइए जान लेते हैं।
अक्टूबर में कब-कब बंद है बाजार
स्टॉक मार्केट की हॉलीडे सूची के मुताबिक बुधवार, 22 अक्टूबर, 2025 को दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा। अक्टूबर 2025 में कुल तीन शेयर बाजार अवकाश हैं: 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती/दशहरा के लिए, 21 अक्टूबर दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए, और 22 अक्टूबर दिवाली बलिप्रतिपदा के लिए। बता दें कि नवंबर में शेयर बाजार की आगामी छुट्टी 5 नवंबर को निर्धारित है, जो श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में है। दिसंबर में क्रिसमस के अवसर पर केवल एक दिन शेयर बाजार अवकाश है, जो 25 दिसंबर को पड़ता है।
मंगलवार को शेयर बाजार का क्या रहा हाल?
मंगलवार को एक घंटे के विशेष मुहूर्त कारोबार के दौरान शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत चढ़कर 84,426.34 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 25 शेयर गिरावट के साथ जबकि 24 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एक शेयर अपरिवर्तित रहा। बीएसई और एनएसई ने नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत और व्यापारियों एवं निवेशकों के लिए नई लेखा पुस्तकों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मंगलवार को पौने दो बजे से पौने तीन तक एक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित किया।
किस शेयर में सबसे बड़ी तेजी
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फिनसर्व के शेयर में सबसे अधिक 1.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद एक्सिस बैंक में 0.80 प्रतिशत, इन्फोसिस में 0.72 प्रतिशत, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.60 प्रतिशत, टाटा मोटर्स में 0.55 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस में 0.53 प्रतिशत और टाटा स्टील में 0.52 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी इंडिया, ट्रेंट लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में भी बढ़त दर्ज की गई।