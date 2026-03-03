4 मार्च को होली पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं? अभी जान लीजिए

देश के ज्यादातर राज्यों में होली का त्योहार बुधवार, 4 मार्च को मनाया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को खुला रहेगा। दरअसल, होली के लिए आधिकारिक व्यापारिक अवकाश मंगलवार 3 मार्च को था इसलिए बुधवार को बाजार बंद नहीं रहेगा।

देश के ज्यादातर राज्यों में होली का त्योहार बुधवार, 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस दौरान बैंक से लेकर सरकारी दफ्तर तक बंद रहेंगे लेकिन सवाल है कि क्या शेयर बाजार में भी क्लोजिंग होगी। आइए जान लेते हैं कि 4 मार्च को निवेशक ट्रेडिंग कर सकेंगे या नहीं।

खुला रहेगा बाजार भारतीय शेयर बाजार बुधवार, 4 मार्च को खुला रहेगा। दरअसल, होली के लिए आधिकारिक व्यापारिक अवकाश मंगलवार 3 मार्च को था इसलिए बुधवार को बाजार बंद नहीं रहेगा। राष्ट्रीय शेयर बाजार विनिमय (एनएसई) और बीएसई पूर्व-घोषित अवकाश कैलेंडर का पालन करते हैं, और इस वर्ष होली के लिए 3 मार्च को अवकाश निर्धारित किया गया था। हालांकि कई राज्यों में 4 मार्च को होली मनाई जाएगी लेकिन शेयर बाजार, डेरिवेटिव और मुद्रा क्षेत्रों में सामान्य रूप से कारोबार जारी रहेगा।

15 दिन बंद रहेगा बाजार साल 2026 में भारतीय बाजार राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों सहित कुल 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस महीने बाजार में अगली छुट्टियां 26 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर होंगी। अप्रैल में, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके अलावा, एक मई को महाराष्ट्र दिवस भी अवकाश रहेगा। 28 मई को बकरी ईद और 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर भी साल के पहले छमाही में बाजार बंद रहेंगे।

साल 2026 की दूसरे छमाही में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, इसके बाद 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। साल की आखिरी व्यापारिक छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी। साल 2026 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को शनिवार का दिन है। बता दें कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है।

शेयर बाजार का हाल बीते सोमवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण शेयर बाजार में आई भारी गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में 6.59 लाख करोड़ रुपये घट गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 2,743.46 अंक या 3.37 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 78,543.73 अंक पर आ गया था। हालांकि, बाद में यह 1,048.34 अंक या 1.29 प्रतिशत टूटकर 80,238.85 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट के कारण बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 6,59,978.08 करोड़ रुपये घटकर 4,56,90,693.19 करोड़ रुपये रह गई।