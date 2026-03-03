4 मार्च को होली पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं? अभी जान लीजिए
देश के ज्यादातर राज्यों में होली का त्योहार बुधवार, 4 मार्च को मनाया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को खुला रहेगा। दरअसल, होली के लिए आधिकारिक व्यापारिक अवकाश मंगलवार 3 मार्च को था इसलिए बुधवार को बाजार बंद नहीं रहेगा।
देश के ज्यादातर राज्यों में होली का त्योहार बुधवार, 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस दौरान बैंक से लेकर सरकारी दफ्तर तक बंद रहेंगे लेकिन सवाल है कि क्या शेयर बाजार में भी क्लोजिंग होगी। आइए जान लेते हैं कि 4 मार्च को निवेशक ट्रेडिंग कर सकेंगे या नहीं।
खुला रहेगा बाजार
भारतीय शेयर बाजार बुधवार, 4 मार्च को खुला रहेगा। दरअसल, होली के लिए आधिकारिक व्यापारिक अवकाश मंगलवार 3 मार्च को था इसलिए बुधवार को बाजार बंद नहीं रहेगा। राष्ट्रीय शेयर बाजार विनिमय (एनएसई) और बीएसई पूर्व-घोषित अवकाश कैलेंडर का पालन करते हैं, और इस वर्ष होली के लिए 3 मार्च को अवकाश निर्धारित किया गया था। हालांकि कई राज्यों में 4 मार्च को होली मनाई जाएगी लेकिन शेयर बाजार, डेरिवेटिव और मुद्रा क्षेत्रों में सामान्य रूप से कारोबार जारी रहेगा।
15 दिन बंद रहेगा बाजार
साल 2026 में भारतीय बाजार राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों सहित कुल 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस महीने बाजार में अगली छुट्टियां 26 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर होंगी। अप्रैल में, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके अलावा, एक मई को महाराष्ट्र दिवस भी अवकाश रहेगा। 28 मई को बकरी ईद और 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर भी साल के पहले छमाही में बाजार बंद रहेंगे।
साल 2026 की दूसरे छमाही में 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, इसके बाद 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। साल की आखिरी व्यापारिक छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी। साल 2026 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को शनिवार का दिन है। बता दें कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है।
शेयर बाजार का हाल
बीते सोमवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण शेयर बाजार में आई भारी गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में 6.59 लाख करोड़ रुपये घट गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 2,743.46 अंक या 3.37 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 78,543.73 अंक पर आ गया था। हालांकि, बाद में यह 1,048.34 अंक या 1.29 प्रतिशत टूटकर 80,238.85 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट के कारण बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 6,59,978.08 करोड़ रुपये घटकर 4,56,90,693.19 करोड़ रुपये रह गई।
बता दें कि शनिवार तड़के तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के समन्वित हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी, जिसकी पुष्टि रविवार को ईरानी सरकारी मीडिया ने की। इसके प्रतिशोध में ईरान ने इजराइल और क्षेत्र के अन्य अरब देशों पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें