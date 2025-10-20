Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Stock market holiday Are NSE and BSE closed on October 20 for Diwali
आज दिवाली पर शेयर बाजार बंद है? कब और कितने बजे मुहूर्त ट्रेडिंग- फटाफट करें चेक

आज दिवाली पर शेयर बाजार बंद है? कब और कितने बजे मुहूर्त ट्रेडिंग- फटाफट करें चेक

संक्षेप: दीवाली सप्ताह से पहले ही भारतीय बाजारों में तेज रुझान देखने को मिला है। सेंसेक्स में इस सप्ताह 1,451 अंकों (1.76%) की बढ़त दर्ज हुई और यह 83,952 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 में 1.68% की वृद्धि के साथ 25,709 का स्तर छू लिया।

Mon, 20 Oct 2025 08:34 AMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Market Holidays: दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को? इसको लेकर इस साल दीवाली को लेकर निवेशकों के बीच थोड़ी उलझन देखने को मिली है। लेकिन शेयर बाजार के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों ही 21 अक्टूबर को दीवाली लक्ष्मी पूजन के मौके पर बंद रहेंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर को बालिप्रतिपदा के कारण बाजारों में एक और अवकाश रहेगा।

21 अक्टूबर को होगा मुहूर्त ट्रेडिंग

हालांकि, 21 अक्टूबर (मंगलवार) को बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) के लिए एक घंटे के लिए खुले रहेंगे, जो एक पारंपरिक और प्रतीकात्मक सत्र है- नए संवत वर्ष की शुभ शुरुआत का प्रतीक।

मुहूर्त ट्रेडिंग: शुभ निवेश की परंपरा

मुहूर्त ट्रेडिंग का समय इस वर्ष 1:45 बजे दोपहर से 2:45 बजे तक रहेगा। ऑर्डर में संशोधन की सुविधा 2:55 बजे तक दी जाएगी। इस एक घंटे के विशेष सत्र में निवेशक इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O), करेंसी और कमोडिटी सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी निवेशक और ब्रोकर अपने ट्रेडिंग टर्मिनलों पर दीप जलाकर, लक्ष्मी-गणेश की पूजा कर और शुभ लाभ की कामना के साथ बाजार में भाग लेंगे।

दीवाली का भारतीय बाजार से विशेष संबंध

दीवाली सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक भी है। भारतीय शेयर बाजारों में इसे आर्थिक नववर्ष की तरह मनाया जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा दशकों पुरानी है, जब निवेशक इस शुभ घड़ी में पहली खरीदारी करते हैं ताकि आने वाला वर्ष लाभदायक साबित हो।

2025 में आने वाले मार्केट हॉलिडे

दीवाली के बाद इस वर्ष केवल तीन ट्रेडिंग हॉलिडे बचे हैं —

- 22 अक्टूबर (मंगलवार): बालिप्रतिपदा

- 5 नवंबर (बुधवार): प्रकाश गुरपुरब

- 25 दिसंबर (गुरुवार): क्रिसमस

इन छुट्टियों के बाद वर्ष का अंतिम तिमाही सत्र निवेशकों के लिए काफी सक्रिय रहने की उम्मीद है।

त्योहारी रौनक से चमका बाजार

दीवाली सप्ताह से पहले ही भारतीय बाजारों में तेज रुझान देखने को मिला है। सेंसेक्स में इस सप्ताह 1,451 अंकों (1.76%) की बढ़त दर्ज हुई और यह 83,952 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 में 1.68% की वृद्धि के साथ 25,709 का स्तर छू लिया। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब बाजार ने मजबूत बढ़त दर्ज की है। बाजार की इस तेजी के पीछे घरेलू मांग में स्थिरता, मुद्रास्फीति में कमी और कॉरपोरेट आय में सुधार जैसे कारक रहे। इस उछाल में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की सबसे बड़ी भूमिका रही। बैंक निफ्टी (Bank Nifty) ने नया लाइफटाइम हाई बनाया, जिसमें निजी और सरकारी दोनों बैंकों का समान योगदान रहा। इसके अलावा FMCG, रियल्टी और कंजंप्शन सेक्टर में भी 2–4% की मजबूती देखी गई, जो त्योहारी खरीदारी से प्रेरित रही। दूसरी ओर, आईटी (IT) और मेटल शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई — इसका कारण रहा मुनाफावसूली और वैश्विक मांग में सुस्ती।

मिडकैप और स्मॉलकैप में मिला-जुला रुझान

मिडकैप इंडेक्स लगभग स्थिर रहा, जबकि स्मॉलकैप शेयरों में करीब 0.6% की गिरावट आई। यह दर्शाता है कि निवेशक परिणाम सीजन से पहले सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।