Stock Market Highlights: सेंसेक्स-निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के ये हैं 5 मुख्य कारण

Stock Market Highlights: वैश्विक बाजारों में अच्छी खबरों के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज, 27 नवंबर की सुबह जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 ने 26310 का नया रिकॉर्ड ऊंचाई वाला स्तर छू लिया, जबकि सेंसेक्स ने 86,055 के नए ऑल टाइम हाई को टच किया।आइए जानें शेयर मार्केट की इस ऐतिहासिक बढ़त के पीछे कौन-कौन से वो 5 फैक्टर्स हैं...

बाजार में तेजी के मुख्य कारण 1. दिसंबर में दरों में कटौती की उम्मीद ने बाजार में लगाई आग बाजार अमेरिकीफेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों से दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगा रहा है। दोनों केंद्रीय बैंक 25-25 आधार अंकों की दर कटौती की घोषणा कर सकते हैं। इससे वैश्विक और घरेलू बाजार में नकदी की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार के मूड को सहारा मिलेगा। अमेरिकी फेड की दर कटौती से डॉलर कमजोर हो सकता है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है।

2. विदेशी निवेशकों की वापसी बड़ीकंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन में सुधार और कमानी के बेहतर होने की संभावना के चलते, विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयरों को खरीदने लगे हैं। पिछले दो दिनों से FII शेयरों के खरीदार बने हुए हैं। 26 नवंबर को उन्होंने करीब 4,778 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह ट्रेंड जारी रहेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर इंडेक्स के कमजोर पड़ने से भारतीय बाजार में विदेशी निवेश बढ़ सकता है।

3. बाजार में कमाई वृद्धि की अपेक्षा बाजार की मजबूत हालत का एक महत्वपूर्ण कारण Q3 FY26 से बेहतर कमाई वृद्धि की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अच्छी कमाई से मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेक्टर की वैल्यूएशन की चिंताएं दूर होंगी और बाजार अपने लाभ को बनाए रख सकेगा।

वीके विजयकुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट, ज्योजित इन्वेस्टमेंट्स ने कहा, "रैली का आधार Q3 और Q4 FY26 में संभावित कमाई वृद्धि है। अक्टूबर में खपत में बढ़ोतरी ने कमाई को प्रभावित किया है। अगर यह रुझान बना रहता है, तो त्योहारों के बाद थोड़ी नरमी के बावजूद कमाई अच्छी रहेगी, जो बाजार में तेजी का समर्थन करेगी।"

4. रूस-यूक्रेन शांति वार्ता रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौते की संभावना से वैश्विक बाजार में सकारात्मकता आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मास्को जाएंगे और रूस के नेताओं से युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता करेंगे। यह युद्ध यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने से यूरोप पर लगाई प्रतिबंधों के हटने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, अन्य वस्तुओं और आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई श्रृंखला सुधरेगी, जिससे महंगाई कम होगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कंपनियों के मुनाफे में सुधार होगा।

5. टेक्निकल फैक्टर्स चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की तकनीकी और डेरिवेटिव एनालिस्ट अमृता शिंदे, ने कहा कि निफ्टी 50 को 26,050–26,100 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिला है, जो हमेशा डिमांड जोन रहा है।

ऊपर की ओर 26,300–26,350 के बीच रेसिस्टेंस है, जहां बिक्री का दबाव आ सकता है और निकट भविष्य में तेजी को सीमित कर सकता है।