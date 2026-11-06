अमेरिका, कोरिया, जापान के मार्केट क्रैश: डॉऊ 1800 अंक टूटा; कोस्पी धड़ाम, निक्केई 6% लुढ़का
मुख्य बातें
- Stock Market Crash: अमेरिका से लेकर कोरिया और जापान तक के शेयर बाजारों में गिरावट की सुनामी आई है
- कोरिया का 5,000 अंक के नीचे आ गया
- वॉल स्ट्रीट का बेंचमार्क इंडेक्स डॉऊ जोन्स 1,842 अंक नीचे बंद हुआ
- जापान का निक्केई
Stock Market Crash: अमेरिका, जापान और कोरिया के शेयर बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर पर सख्ती की आशंका से निवेशकों में भगदड़ फैल गई। वॉल स्ट्रीट का बेंचमार्क इंडेक्स डॉऊ जोन्स 1,842 अंक यानी 3.45% टूटकर 51,513 पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक कंपोजिट में 5.46% की गिरावट आई और यह 24,315 पर आ गया। एसएंडपी 500 भी 4.32% गिरकर 7,353 पर बंद हुआ। दूसरी ओर शुक्रवार को जापान का निक्केई इंडेक्स भी 6% से ज्यादा गिर गया। एशियन मार्केट में आज ब्लैक फ्राइडे रहा।
दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में हाहाकार
दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। प्रमुख शेयर इंडेक्स कोस्पी शुरुआती कारोबार में 8% से ज्यादा टूटकर 5,000 अंक के नीचे आ गया। भारी गिरावट के कारण एक्सचेंज को 20 मिनट के लिए कारोबार रोकना पड़ा।
1 दिन में करीब 3 ट्रिलियन डॉलर साफ
इस भारी बिकवाली के चलते अमेरिकी शेयर बाजार से करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। नैस्डैक में 19 महीने की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट दर्ज की गई। यह इंडेक्स 6 अक्टूबर के अपने रिकॉर्ड स्तर से 10% से ज्यादा नीचे आ गया है, जिसे बाजार की भाषा में करेक्शन कहा जाता है।
AI कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली बनी वजह
बाजार में गिरावट की बड़ी वजह AI कंपनियों और डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनियों को लेकर बढ़ती चिंता है। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद निवेशकों को आशंका है कि डेटा सेंटर निर्माण पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं। इससे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
एनवीडिया समेत चिप कंपनियों को बड़ा झटका
बिकवाली का सबसे ज्यादा असर सेमीकंडक्टर और AI से जुड़ी कंपनियों पर पड़ा। एनवीडिया, क्वालकॉम और अन्य बड़ी चिप कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। डेटा सेंटर कंपनियों IREN, अप्लॉयड डिजिटल, CoreWeave और नेबियस के शेयर भी दबाव में रहे।
सैमसंग और एसके हाइनिक्स के शेयर धड़ाम
बिकवाली का सबसे ज्यादा असर दक्षिण कोरिया की दिग्गज टेक कंपनियों पर पड़ा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर करीब 10% और SK Hynix के शेयर करीब 12% तक टूट गए। इन दोनों कंपनियों का कोस्पी में बड़ा वेटेज है।
गुरुवार को भी 5.28% गिरा था बाजार: इससे पहले गुरुवार को कोस्पी 300 अंक यानी 5.28% गिरकर 5,383 अंक पर बंद हुआ था। विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को करीब 3.39 लाख करोड़ कोरियाई वॉन के शेयर बेचे थे।
अगले फैसलों पर फेडरल रिजर्व की नजर
अब निवेशकों की नजर अमेरिका के अक्टूबर महीने के रोजगार आंकड़ों पर है। इन आंकड़ों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आगे की रणनीति के संकेत मिल सकते हैं। बाजार को दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की भी आशंका है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें