बजट के दिन शेयर बाजार में छाई रही मायूसी, ₹11 लाख करोड़ रुपये साफ, STT बना सिर दर्द

संक्षेप:

Feb 01, 2026 04:34 pm ISTTarun Pratap Singh
Budget 2026: बजट डे पर शेयर बाजारों में तूफानी देखने को मिला। जिसकी वजह निवेशकों को 11 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। STT को लेकर हुआ ऐलान शेयर बाजार के लिए सिर दर्द साबित हो गया। सेंसेक्स आज बजट के दिन इंट्रा-डे हाई से 2800 अंक टूट गया। वहीं, निफ्टी में भारी गिरावट के बाद दिन में 24571.75 अंक तक लुढ़क गया।

क्यों अचानक औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार

घरेलू शेयर बाजार में अचानक हुई इस गिरावट के पीछे की वजह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में किया गया इजाफा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन पर एसटीटी को बढ़ाने का प्रस्ताव बजट 2026 में रखा है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

रेगियेर ब्रोकिंग से जुड़े अजित मिश्रा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कुछ राहत की उम्मीद कर रहा था। लेकिन ना तो कोई राहत दी गई। ना ही टैक्सेशन में कोई बदलाव किया गया। लेकिन इसके उलट STT में बढ़ोतरी ने निवेशकों के सेंटीमेंट को झटका दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसटीटी का प्रभाव लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा।

क्यों बढ़ाया गया STT

रेवन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने रविवार को कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद सट्टेबाजी की कोशिशों को हतोत्साहित करना और सिस्टेमेटिक रिस्क को संभालना है।

बजट में फ्यूचर्स अनुबंधों पर एसटीटी को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, ऑप्शंस सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। अभी तक एसटीटी विकल्प प्रीमियम पर 0.1 प्रतिशत और विकल्प 'एक्सरसाइज' पर 0.125 प्रतिशत था। बजट के बाद प्रेस वार्ता में श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ में सट्टेबाजी के कारण छोटे और खुदरा निवेशकों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का इरादा सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना है, और यही वजह है कि दर में वृद्धि की गई है।

6 साल में बजट के दिन सबसे बड़ी गिरावट

घरेलू शेयर बाजार आज 1547 अंक की गिरावट के साथ 80723 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 495 अंक की टूटने के बाद 24825 अंक पर बंद हुआ है। इनके अलावा निफ्टी बैंक इंडेक्स में 1193 अंक, मिडकैप में 1311 अंक की गिरावट आई है। बता दें, पिछले 6 सालों में बजट के दिन यह सबसे बड़ी गिरावट है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
