Stock Market Today: शेयर मार्केट क्रैश, निफ्टी 24000 के नीचे, सेंसेक्स 900 अंक लुढ़का

Stock Market Today Live 11 May: सेंसेक्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर टाइटन है। इसमें 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इंडिगो और स्टेट बैंक भी 3 प्रतिशत से अधिक टूट चुके हैं।

Stock Market Today live 11 May 9:20 AM: सेंसेक्स 900 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76427 पर आ गया है। जबकि, निफ्टी 261 अंक नीचे 23914 पर है। सेंसेक्स में गिरने वाले शेयरों की संख्या 29 है, जबकि केवल एक स्टॉक हरे रंग पर है।

Stock Market Today live 11 May 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज सप्ताह के पहले दिन ही बड़ी गिरावट के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 690 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76638 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने गिरावट के दोहरे शतक के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत की। निफ्टी 206 अंक नीचे 23970 पर खुला। दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 पैसे गिरकर 94.88 पर खुला।

Stock Market Today live 11 May 8:20 AM: घरेलू शेयर मार्केट के लिए आज भी संकेत अच्छे नहीं हैं। भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान द्वारा मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिकी शेयर वायदा में गिरावट आई।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.81% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.32% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी एक नए रिकॉर्ड में 3.67% बढ़ गया, जबकि कोस्डैक मामूली रूप से अधिक था। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,092 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 142 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.02% बढ़कर 49,609 हो गया, जबकि एसएंडपी 500 0.84% बढ़कर 7,398 पर बंद हुआ। नैस्डैक 1.71% बढ़कर 26,247 पर बंद हुआ।

अन्य संकेत कच्चा तेल: होर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद है। इस वजह से ब्रेंट क्रूड वायदा 3.43% बढ़कर 104.76 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 3.68% की तेजी के साथ 98.93 डॉलर प्रति बैरल पर था।

सोने के भाव: आज अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में प्रगति की कमी के रूप में सोने की कीमतों में गिरावट आई। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.6% गिरकर 4,687.49 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.7% गिरकर 4,696.60 डॉलर हो गया। स्पॉट सिल्वर का भाव 80.32 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा।

डॉलर: डॉलर इंडेक्स 98.001 पर कारोबार कर रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूरो 0.2% गिरकर 1.1767 डॉलर पर आ गया, येन 0.1% फिसलकर 156.905 येन प्रति डॉलर पर आ गया और ब्रिटिश पाउंड 0.3% गिरकर 1.3597 डॉलर पर आ गया। चीनी युआन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर विदेशी व्यापार में 6.7951 युआन पर स्थिर था।