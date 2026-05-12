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Share Market Today: शेयर बाजार में आज भी हाहाकार के आसार, गिफ्ट निफ्टी के अच्छे नहीं हैं संकेत

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today Live 12 May: गिफ्ट निफ्टी 23,679 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स से लगभग 190 अंक कम है। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार आज बड़े गैप डाउन के साथ खुल सकता है।

Share Market Today: शेयर बाजार में आज भी हाहाकार के आसार, गिफ्ट निफ्टी के अच्छे नहीं हैं संकेत

Stock Market Today Live 12 May 7:40 AM: भारतीय शेयर मार्केट के लिए मंगलवार यानी आज अमंगल के संकेत मिल रहे हैं। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के प्रबल आसार हैं। इसकी मुख्य वजह ईरान-अमेरिका युद्ध के बढ़ते तनाव और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित असर को लेकर निवेशकों की चिंता है।

मार्केट के लिए आज के अहम ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार: एशियाई बाजारों में मंगलवार को तेजी है। जापान का निक्केई 1.22% चढ़ा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.58% मजबूत हुआ। हांगकांग के फ्यूचर्स भी ऊपर का संकेत दे रहे हैं।

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गिफ्ट निफ्टी टूडे: गिफ्ट निफ्टी 23,679 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स से लगभग 190 अंक कम है। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार आज बड़े गैप डाउन के साथ खुल सकता है।

अमेरिकी बाजार: सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ बंद हुए। एआई से जुड़े शेयरों में खरीदारी देखी गई। डॉऊ जोंस 0.19%, एसएंडपी 500 भी 0.19% और नैस्डैक 0.10% चढ़कर बंद हुआ।

सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज की भविष्यवाणी

सेंसेक्स: सेंसेक्स 76,500 के नीचे बंद हुआ है, जो इसका 50-दिन का SMA है। कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार, जब तक सेंसेक्स 76,500 से नीचे रहेगा, कमजोरी बनी रहेगी। अगर यह 76,200 के ऊपर जाता है, तो 76,400-76,500 तक की तेजी आ सकती है। नीचे की ओर 75,500-75,300 का स्तर है।

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निफ्टी 50: निफ्टी 50 में लगातार बिकवाली का दबाव है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एनालिस्ट के अनुसार, निफ्टी 23,800 के सपोर्ट पर है। अगर यह टूटता है तो निफ्टी 23,500 या 23,200 तक जा सकता है। ऊपर की ओर 24,000 पार करने पर 24,200 तक की रिकवरी संभव है।

बैंक निफ्टी: बैंक निफ्टी सोमवार को 870 अंक टूटकर 54,439 पर बंद हुआ। एसबीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि 54,000 का स्तर बहुत अहम है। अगर यह टूटता है तो बैंक निफ्टी 53,400 तक गिर सकता है। ऊपर की ओर 54,900-55,000 में मजबूत रुकावट है।

सोमवार को कैसा रहा भारतीय शेयर बाजार?

सोमवार को भारतीय बाजार में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट देखी गई। हर तरफ बिकवाली का माहौल था। सेंसेक्स 1,312 अंक (1.70%) टूटकर 76,015.28 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 360 अंक (1.49%) की गिरावट के साथ 23,815 पर आ गिरा।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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