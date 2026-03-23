ईरान युद्ध कर रहा निवेशकों को कंगाल, 10% गिरा निफ्टी, आगे और मुसीबत?
Stock Market Crash: ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से ही घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। तब से अबतक निफ्टी 10% लुढ़क चुका है।
Stock Market Crash: सोमवार का दिन भी शेयर बाजार के लिए अबतक अच्छा नहीं रहा है। ईरान युद्ध चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। इन सबका बुरा असर घरेलू शेयर बाजारों पर साफ देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स आज 1972 अंक की गिरावट के बाद 72560.19 अंक के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। वहीं, निफ्टी भी भारी गिरावट के बाद 22478.15 अंक के इंट्रा-डे लेवल तक आ गया था। बता दें, 9 अप्रैल 2025 के बाद निफ्टी अपने न्यूनतम स्तर पर है।
ईरान युद्ध का असर घरेलू शेयर बाजारों पर कितना पड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 28 फरवरी से अबतक निफ्टी 10 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, टाइफ टाइम से यह 14 प्रतिशत नीचे गिरा है।
युद्ध का शेयर बाजार पर बुरा असर
अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का बुरा असर शेयर बाजारों पर पड़ा है। जिसकी वजह से निवेशकों के सेंटीमेंट को झटका लगा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। क्रूड ऑयल का रेट 110 डॉलर का पार कर गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह युद्ध कबतक चलेगा इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है।
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जियोजित इन्वेस्टमेंट्स से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि भारी उतार और चढ़ाव की वजह से एक बार फिर से 22,000 का स्तर फोकस में आ गया है।
निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपये डूबे
शेयर बाजार में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों को 14 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। आज बीएसई 250 इंडेक्स 4 प्रतिशत नीचे गिरा है। बता दें, बीएसई की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट एक वक्त पर 415 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था।
रुपया पहुंचा रिकॉर्ड लो लेवल पर
डॉलर के मुकाबले रुपया आज सोमवार को और कमजोर हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 18 पैसे की गिरावट के बाद 1 डॉलर की कीमत सोमवार को 93.8925 रुपये हो गया है। युद्ध शुरू होने के बाद घरेलू रुपया 3 प्रतिशत तक लुढ़क गया है।
FPI की तरफ से जारी बिकवाली
अमेरिकी-ईरान युद्ध के शुरू होने से अबतक घरेलू बाजारों से एफपीआई ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है। एनएसडीएल के डाटा के अनुसार एफपीआई ने 103967 करोड़ रुपये की निकासी की है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।