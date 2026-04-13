Stock Market Crash: शेयर बाजार पर कहर बनकर टूटे हैं ये 5 बड़े कारण, हर तरफ बेचने की होड़, निवेशकों को हुआ भारी नुकसान
Stock Market Crash: ईरान-अमेरिका वार्ता का असफल होना, चीन को टैरिफ की धमकी, रुपये का कमजोर होना आज शेयर बाजार की गिरावट की प्रमुख वजहों में से एक है। घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है।
Why Stock Market Crashed Today:घरेलू शेयर बाजार में आज सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में 2-2 प्रतिशत से अधिक टूट गए। जिसकी वजह से निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपये मिनटों में डूब गए।
आज सोमवार को सेंसेक्स 1600 अंक से अधिक की गिरावट के बाद 75937.16 अंक पर खुला था। वहीं, निफ्टी 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 23589.60 अंक पर ओपन हुआ। मार्केट के हर एक सेगमेंट में आज सोमवार के दिन भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉल कैप 100 में 2-2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
शेयर बाजार में गिरावट की वजह (Stock Market decline)
1-अमेरिका-ईरान वार्ता का असफल होना
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में कोई भी हल नहीं निकला। जिसने शेयर बाजार की सेहत को सबसे अधिक प्रभावित किया है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। अगर यही स्थिति आगे भी बनी रही तो भारत सहित सभी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होगी।
2- डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी टैरिफ धमकी
डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चीन पर अधिक टैरिफ लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि बीजिंग अगर ईरान को हथियार सप्लाई करता है तो उन्हें 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें संदेह है कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उनपर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।
3- कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार
ब्रेंट क्रूड की कीमत में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से एक बार भी कच्चे तेल का रेट 103 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। यूएस वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट (WTI) का रेट भी 8 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी के बाद 105 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है। बता दें, लगभग बीते दो महीने से कच्चे तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।
4- कई अन्य देशों के शेयर बाजारों की हालत खस्ता
सिर्फ भारत ही नहीं कई बड़े एशियाई बाजारों की स्थिति भी आज सोमवार को अच्छी नहीं है। जापान और कोरिया के शेयर बाजारों में एक-एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। चीन के संघाई स्टॉक मार्केट में आधा प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
5- रुपये में गिरावट
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार डॉलर के मुकाबले आज रुपये की स्थिति कमजोर हुई है। एक डॉलर का रेट 70 पैसे की गिरावट के बाद 93.43 रुपये के स्तर पर आ गया।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।